Cobas desembarca en Palm Harbour en medio del 'Brexit'

La firma de Paramés toma una participación mayoritaria en la gestora creada por su analista Peter Smith, quien llevaba desde 2017 trabajando desde Londres para Cobas AM.

Francisco García Paramés ha decidido apoyar la constitución de Palm Harbour Capital, la gestora creada por Peter Smith, quien trabajaba desde hace dos años como analista de compañías europeas para Cobas Asset Management en Londres y quien ha estado durante este tiempo diseñando la creación de la nueva firma. Los trámites burocráticos han hecho que coincida en el tiempo con el período de incertidumbre que ha abierto el Brexit.

Palm Harbour Capital nace con un fondo global, 'Palm Harbour Global Value Fund', domiciliado en una sicav en Luxemburgo, que seguirá los principios del 'value investing' que han caracterizado la filosofía de Paramés, quien no participará en la gestión del producto.

No es la primera vez que Paramés se ha involucrado en apoyar a profesionales del sector que han apostado por crear sus propias firmas. A finales de 2017 también tomó una participación en Equam, la gestora creada por José Antonio Larraz y Alejandro Muñoz. Además, desde que fundó Cobas AM, el denominado Warren Buffett español ha apostado por difundir la cultura del value a través de Value School, un centro de formación que organiza conferencias periódicas sobre temas de inversión. Desde Cobas aseguran que, de momento, no tienen en mente ningun otro proyecto pero tampoco descartan seguir apostando por otras firmas si se presenta una oportunidad interesante.

Palm Harbour Capital no nace con ninguna ambición de captación patrimonial, sino más bien como un proyecto personal de Smith donde poder volcar sus convicciones sobre determinadas compañías. Hasta ahora trabajaba en la capital británica para Cobas AMapoyado por Thomas Livesey, quien también se ha incorporado a Palm Harbour Capital.

La gestora de Paramés ha alcanzado ya los 1.342 millones de euros en activos bajo gestión, con poco más de 26.000 cuentas de partícipes, según los datos de Inverco.