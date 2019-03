CAF se queda a las puertas de entrar en el Top 10 por fundamentales

CAF ha cogido velocidad y está a un paso de conseguir una plaza en el Top 10 por fundamentales. El motivo de que aún no lo haya logrado no es que su recomendación no esté entre las diez mejores del mercado español, sino que, por las reglas de la herramienta, no puede sustituir a Cie Automotive que entró la semana pasada (para poder abandonar la cartera una compañía tiene que haber pasado, al menos, dos semanas dentro de ella).

No obstante, teniendo en cuenta el deterioro que ha sufrido el consejo de Cie y la mejora de la firma de construcción de trenes y material ferroviario, es más que probable que CAF acabe por conseguir una plaza. A este respecto, un 91% de los expertos que siguen a CAF aconsejan comprar sus títulos, mientras que ninguno opta por venderlos.

Uno de los puntos a favor del grupo es su cartera de pedidos, que este año ha comenzado de manera muy positiva. "En los últimos tres meses CAF ha anunciado la obtención de varios contratos que deberían acelerar la contratación hasta el primer trimestre (en París por 121,3 millones de euros, la ampliación de un contrato en Holanda, por unos 400 millones de euros y otro previo en Australia, en Nueva Gales del Sur, por unos 300 millones de euros)", indican desde Bankinter. El año pasado la empresa ganó unos 43 millones de euros, lo que implicó una mejora del 2,4% y logró marcar un nuevo máximo histórico de su cartera de pedidos, que se situó en los 7.716 millones de euros. Para el presente ejercicio, la previsión del consenso de mercado es que gane un 90% más, hasta superar los 80 millones.

Según UNIFE (Asociación Europea del Ferrocarril), el mercado ferroviario mundial seguirá creciendo a una tasa anual del 2,7% hasta el año 2023, principalmente por el auge de políticas de protección medioambiental y descarbonización a nivel global. Asimismo, por la idoneidad del transporte ferroviario como alternativa a otros medios de transporte.

CAF: atractiva en el sector

En este contexto, desde Banco Sabadell destacan su preferencia por CAF "por su mayor recurrencia en la adjudicación de pedidos, la menor concentración en contratos y mercados y unos múltiplos de cotización menos exigentes". Uno de los atractivos que suele tener la compañía es su diversificación geográfica, ya que le hace ser menos dependiente de un mercado. La Unión Europea y los países de la OECD (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está compuesta por casi 40 estados), aportan, cada una, más de un 30% de las ventas, mientras que España supone un 13%.

Además, "destaca su fortaleza en el segmento urbano y cercanías/regional, la solidez de su cartera, sus márgenes en línea o incluso por encima de sus competidores y el potencial de la operación de Solaris", añaden desde Sabadell. El año pasado CAF se hizo con el productor polaco de vehículos de transporte público Solaris con el objetivo de reforzar su oferta en transporte urbano en Europa (en esta operación también se pactó la venta del 35% de su nueva filial al fondo polaco de inversión Polski Fundusz Rozwoju).

