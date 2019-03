El mercado vuelve a retrasar la subida de tipos del BCE, hasta verano de 2020

Víctor Blanco Moro Madrid

Los expertos encuestados por 'Bloomberg' pronostican que el Banco Central Europeo (BCE) incrementará los tipos de interés en junio del año que viene, un trimestre más tarde de cuando lo veían hasta ahora. Para la reunión de esta semana los expertos no esperan novedades sobre las nuevas subastas de liquidez a la banca, pero sí un recorte en las previsiones de PIB e inflación para este año y el que viene.

Cuando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), destacó en 2018 que "los tipos de interés se mantendrán sin cambios al menos hasta que pase el verano", los analistas y los mercados no imaginaron que ese verano al que se refería el economista italiano podría terminar siendo el de 2020, y no el de 2019. Sin embargo, casi un año después de las indicaciones del presidente del organismo, los pronósticos se han retrasado todo un ejercicio, y los expertos ya no contemplan una subida de tipos, al menos hasta junio de 2020.

Esa es la previsión que han lanzado los analistas en la última encuesta elaborada por Bloomberg, previa a todas las reuniones del organismo europeo. La mayor parte de los 32 analistas encuestados por al agencia prevén que será entonces cuando el BCE aumentará los tipos 25 puntos básicos desde el nivel del 0% actual.

Este retraso tiene explicación en el tropiezo que ha sufrido el crecimiento económico en la región, que ha venido acompañado de peores perspectivas macroeconómicas por parte de casas de análisis y organizaciones de todo tipo. El propio BCE recortó en diciembre sus perspectivas de PIB e IPC para la eurozona, algo que los analistas creen que se va a volver a repetir esta semana: la inmensa mayoría de los encuestados cree que se revisarán a la baja las estimaciones de crecimiento, del 1,7%, tanto para 2019 como para 2020. Para 2021, eso sí, creen que la previsión se mantendrá sin cambios, en el 1,5%. De forma similar, los expertos prevén para esta semana un recorte en la previsión de IPC para 2019 y 2020, pero no para la de 2021.

¿Para cuando las subastas de liquidez?

Una de las incógnitas que ahora existen es qué decisión adoptará el organismo sobre las nuevas subastas de liquidez a la banca. Muchos expertos creen que se renovarán, ya que han sido una herramienta útil para el organismo que dirige Draghi, pero falta esperar cómo y cuándo se harán.

La especulación de que podría ser esta misma semana parece demasiado prematura para la mayor parte de analistas: el 39%, la mayoría, de quienes creen que Draghi ofrecerá nuevas subastas, estiman que se darán detalles en abril, pero un 33%, la segunda opinión más repetida, cree que se hará esta semana.

Los expertos también dieron dan su opinión sobre los problemas que ellos consideran deberían estar dando más dolores de cabeza al BCE. El principal, opinan, es el frenazo cíclico en el crecimiento de la economía de la eurozona, seguido por la posibilidad de que se produzca un Brexit "desordenado", un tema de especial importancia a medida que se acerca la fecha límite para llegar a un acuerdo entre la Unión y Reino Unido.