La paradoja de la peste en China: los productores de cerdo disparan su valor por el augurio de una menor oferta

Las acciones de los principales productores de cerdos de China se han disparado a niveles récord a pesar de sufrir el impacto de la peste porcina africana, ya que los inversores creen que habrá una reducción de la oferta y las grandes empresas recibirán ayuda estatal.

China se está enfrentando a un brote de peste porcina africana de rápida propagación. Se trata de una enfermedad incurable que afecta a los cerdos y se ha confirmado en 28 de sus provincias y regiones.

Las acciones de empresas de ganado inicialmente cayeron cuando se conocieron los primeros brotes en agosto y septiembre. Sin embargo, han estado subiendo desde noviembre, pese a que los brotes continuaban y las restricciones del transporte en las provincias infectadas afectaban los precios y dañaban los beneficios de la mayoría de los productores.

Las acciones de Muyuan Foods Co Ltd, el productor número dos, se han duplicado en los últimos seis meses. El cuarto productor, Jiangxi Zhengbang Technology Co ha subido más del 200 por ciento, mientras que Tech-bank Food Co Ltd se ha revalorizado un 143 por ciento.

Si bien las empresas que cotizan en bolsa aún representan solo una pequeña proporción de los 700 millones de cerdos, la producción anual en China, están experimentando un rápido crecimiento ante el apoyo del Estado a la introducción de técnicas agrícolas modernas. Muyuan produjo 11 millones de cerdos el año pasado.

El augurio de los analistas

El aumento en el precio de las acciones se ha producido además pese a que las empresas han estimado una caída en los beneficios del año pasado. En un informe preliminar, Muyuan dijo que su ganancia neta de 2018 cayó un 78 por ciento a 520,2 millones de yuanes, ante la caída de los precios, en parte debido a la peste porcina africana.

Pero los analistas dicen que los precios de los cerdos vivos han tocado suelo y podrían subir de los actuales 12 yuanes por kilogramo a 20 yuanes en la segunda mitad del año, a medida que se desploma la oferta y los agricultores se enfrentan al desafío de repoblar las granjas. "Los precios podrían subir bastante, y bastante rápido", ha dicho Xiong Kuan, analista de Cofco Futures, que espera una caída del 20 por ciento en la oferta. Otros dicen que podría ser hasta un 30 por ciento.

Se espera que las grandes empresas con fincas modernas de bajo coste que estén mejor capacitadas para resistir enfermedades obtengan una buena rentabilidad.

La carne más popular de China

También obtendrán el apoyo del Gobierno, al que le preocupa que haya una escasez de oferta. De todo el mundo, China come la mitad de la carne de cerdo, con diferencia más popular del país, pero gran parte de la producción proviene de millones de pequeños agricultores cuyas granjas están en mayor riesgo de contraer enfermedades.

"El Gobierno ve muy claramente que, de todos los casos de peste porcina africana, menos del 20 por ciento tuvo lugar en grandes granjas. Están alentando a las grandes fincas con buenas medidas de bioseguridad a que amplíen la producción", dijo Feng Yonghui, analista jefe de Soozhu.com.

El mes pasado, el Ministerio de Agricultura instó a los agricultores a reponer rápidamente sus piaras ante el temor a que los precios aumenten drásticamente en la segunda mitad del año. Y la semana pasada, Pekín emitió un borrador de un plan destinado a combatir la enfermedad y reforzar la oferta.

Muchas grandes empresas han continuado expandiéndose, al prever un mayor crecimiento futuro. New Hope Liuhe, que está entre los 10 mayores productores, produjo 2,5 millones de cerdos en 2018, un 50 por ciento más que el año anterior.Muyuan captó 5.000 millones de yuanes en una colocación de acciones en diciembre para sumar nuevas granjas.

La expansión contribuiría a proporcionar al mercado una oferta estable y permitiría a la compañía "aprovechar las oportunidades de la transformación del mercado", dijo.