El hierro repunta un 16% en tres días y aúpa a las mineras

En pleno proceso de desaceleración del crecimiento a escala global por el impacto de la guerra comercial y por la inevitable entrada de la economía en la recta final del actual ciclo, un dramático acontecimiento ha sacado al hierro y a las mineras de sus grises perspectivas. El precio de los futuros que cotizan sobre el mineral se ha disparado un 16% en las últimas tres sesiones, hasta alcanzar máximos de marzo de 2017 en los 90 dólares por tonelada métrica, por el cierre de uno de los principales yacimientos del mundo, Brucutú, la mina de la compañía brasileña Vale, que el 25 de enero fue causante de un desastre natural que ha obligado al mayor productor de hiero del mundo a cancelar varios contratos por "fuerza mayor".

La clausura de la mina se ha reflejado inmediatamente en el precio del hierro, que ya repunta cerca de un 30% en el año -ver gráfico-, y en la cotización y las perspectivas de los principales competidores de Vale. Las británicas Rio Tinto, Anglo American y BHP suben un 17, un 15 y un 7%, respectivamente, desde el primero de enero, y a las dos primeras los analistas les han incrementado las expectativas de beneficio, en este mismo periodo, un 5 y un 1%. Mayor es la mejora de las previsiones de la australiana Fortescue Metals, de un 33%, y de la sudafricana Kumba Iron Ore Limited, de un 21%. La primera se revaloriza casi un 50% en 2019. La segunda, un 30%.

Esta reacción se debe a que entidades como la Commonwealth Bank of Australia ya predicen que los precios del hiero "podrían superar los 100 dólares" si el recurso judicial de Vale contra el cierre de su mina no tenga éxito. O a que analistas como Daniel Hynes, estratega de materias primas de ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) calculen ahora que en 2019 habrá un déficit de 10 millones de toneladas de hierro en 2019 frente al superávit de 15 millones estimado antes del desastre provocado por la compañía brasileña. "El mayor riesgo es que la clausura se alargue", advierte el analista.

De momento, Vale pierde ya cerca de un 10% en bolsa desde que empezó el presente ejercicio. Pero la minera no es la única perjudicada por el cierre de Brucutú, ya que el incremento del precio del hierro eleva directamente los costes de las acereras, como Acerinox o ArcelorMittal, o de fabricantes como Siemens Gamesa, que ya advirtió hace unos meses sobre el impacto en sus resultados de un repunte del hierro en Estados Unidos por la guerra comercial.

"Las empresas mineras, sobre todo las australianas, habían iniciado su recuperación en el parqué el 28 de noviembre -un mes antes de que las bolsas en general arrancaran el rebote que prosigue a día de hoy desde los mínimos de la semana de Nochebuena-, lo que probablemente fue debido al optimismo pasajero suscitado por la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Buenos Aires a comienzos de diciembre del año pasado", explica Juan Ignacio Crespo, asesor del fondo Multiciclos Global de Renta 4.