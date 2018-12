China estudia un recorte en los aranceles aplicados a los coches de EEUU

El Gobierno de China está analizando la propuesta de reducir los aranceles del actual 40% al 15% sobre los automóviles estadounidenses que se venden en el país, según avanza Bloomberg. El movimiento ya fue anunciado por Donald Trump la pasada semana cuando concluyó la cumbre del G20.

La detención de la directora financiera Huawei y la falta de detalles habían sepultado las expectativas de avances en las relaciones comerciales entre China y EEUU. Tras terminar la cumbre del G20, de hace de dos fines de semana en Argentina, Trump anunció vía Twitter que China estaba de acuerdo en rebajar las tasas arancelarias a los coches procedentes de EEUU.

Pasó más de una semana y no hubo ninguna aclaración, ni por parte de EEUU ni de China, sobre este extremo hasta hoy. Según informa la agencia de noticias, Pekín estaría estudiando recortar los aranceles desde el 40% actual al 15%.

Las acciones de las compañías estadounidenses como General Motors (GM.NY ) y Ford (F.NY ) suben más de un 2%, en el mercado fuera de hora. También extienden sus ganancias las compañías europeas. Fiat Chrysler (FCA.IT ) se anota un alza del 3%. Volkswagen (VOW3.XE ) se apunta avances de casi el 4%, BMW (BMW.XE ) y Daimler (DAI.XE ) del 2%, al igual que Peugeot (UG.PA ). El sector de componentes también se beneficia del impulso alcista. Valeo (FR.PA ) crece más de un 4%, Cie Automotive (CIE.MC ) aumenta otro 4%, mientras Continental roza el 5%.

La decisión no está tomada por parte de Pekín, pero las autoridades comerciales de China y EEUU han estado hablando esta mañana superándose el bloqueo que había provocado el arresto de Meng Wanzhou.

El presidente de EEUU ha confirmado este extremo con un tuit, en el que ha afirmado que "las conversaciones con China están siendo muy productivas. Atención a anuncios importantes".

Very productive conversations going on with China! Watch for some important announcements!