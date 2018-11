Amadeus pierde apoyo: ya tiene el mayor nivel de recomendaciones de venta en cinco años

La compañía de soluciones tecnológicas para la industria turística ha recibido un nuevo consejo de vender, que añade más presión a la firma española. En esta ocasión, ha venido de los analistas de Kepler Chevreux, que han iniciado el seguimiento de Amadeus con una recomendación desfavorable.

De este modo, la recomendación de consenso es vender y ha mostrado un deterioro gradual en los últimos cinco años hasta alcanzar ahora su peor nivel. Son un 33% de los 24 analistas que vigilan a la compañía los que aconsejan deshacerse de sus títulos, mientras que un 25% recomienda adquirirlos (en diciembre, los consejos positivos ascendían al 32%).

"Amadeus mantendrá un crecimiento moderado de las ventas y debería retener su liderazgo de cuota de mercado tras ganar más clientes y en un contexto de recuperación del crecimiento de viajeros en el mundo", apuntan los expertos Matthew Kanterman y Andrew Eisenson, de Bloomberg.

La compañía es una de las más bajistas de este martes en los primeros compases de la sesión en el Ibex 35. En lo que llevamos de año, sus acciones avanzan un 8%, pero en los primeros veinte días de noviembre ya cede casi un 9% de su valor, hasta situarse en la zona de los 65 euros.

"Una vez perdidos los 66 euros, los rebotes no serían fiables", señala Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "Lo más probable es que el valor busque apoyo en los 56 euros, los mínimos del año, a donde se dirige y donde se la jugará", continúa el analista. De momento, no recomiendan adquirir los títulos de la firma y "mientras no supere los 72 euros, no veremos fortaleza", concluye Almarza.

Así las cosas, el precio objetivo de consenso de sitúa en la zona de los 70 euros, lo que presenta un potencial alcista del 8%. No obstante, algunos bancos de inversión, como GVC Gaesco Beka y Oddo BHF, consideran que podría alcanzar los 80 euros por acción en los próximos doce meses.

Competencia por el turista

Amadeus publicó sus resultados del tercer trimestre el pasado 7 de noviembre y declaró un beneficio neto de 216,2 millones de euros, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. "La ampliación de la cuota de mercado será moderada en el cuarto trimestre y en 2019 en un contexto de presión competitiva en Europa que llegará de agentes de viajes online de tamaño medio, así como de la desintermediación de las aerolíneas, que impulsan el tráfico directo y las líneas de bajo coste", explican desde Bloomberg.

Entre los aspectos positivos, los analistas del portal de información financiera destacan que "la expansión a [las regiones] de Asia Pacífico y Norteamérica, las inversiones en nueva tecnología y la renovación de contratos deberían compensar parte de la presión".

Además, añaden que "la oportunidad del negocio hotelero sigue siendo grande y con la introducción de IHG casi completa y el acuerdo pendiente con Travelclick, Amdeus buscará sumar nuevos clientes en la segunda mitad de 2018 y en el conjunto de 2019", todo ello con un beneficio bruto constante.

El beneficio bruto (ebitda) crecerá un 34% entre 2017 y 2021, hasta superar los 2.500 millones este último año, mientras que el beneficio neto aumentará un 23% entre 2017 y 2020, a falta de previsiones para 2021, lo que elevará las ganancias a los 1.200 millones en los próximos tres años, según datos proporcionados por FcatSet.