La minería de interior acaba su ciclo en León al cerrar Antracitas Salgueiro

Ponferrada (León), 16 nov (EFE).- La minería de interior ha terminado hoy su ciclo definitivamente en la provincia de León con el cierre de la explotación Antracitas de Salgueiro, en Santa Cruz de Montes, localidad del municipio de Torre del Bierzo, donde, no obstante, solo se realizaban labores de mantenimiento desde 2012.

"Aunque ya no aportaba mucho económicamente, el cierre es el símbolo del fin de un ciclo histórico en El Bierzo", ha declarado a Efe el alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgueral.

La veintena de trabajadores que aún operaban en la mina de carbón recibieron la carta de despido que se ha hecho efectivo hoy y han dejado el tajo.

Folgueral explica que la empresa ha tenido que acogerse a este plan ya que las compañías no rentables deberían devolver las ayudas si no echaban el cierre, pero no descarta que vuelva a salir carbón del pozo el año próximo "si la situación cambia".

"Lo que está claro es que el futuro debe marcar nuevas líneas y tenemos que reinventarnos", asegura el regidor, que se confiesa "preocupado" por la falta de empleo en su municipio.

La explotación de Unión Minera del Norte (UMINSA) está en manos de un administrador concursal y es la última empresa berciana minera que aún estaba operativa, aunque solo con labores de mantenimiendo desde 2012.

Ese año UMINSA anunciaba el cierre de un pozo activo desde 1960 y que llegó a contar con 150 empleados, cuando absorbió al grupo Campomanes Hermanos.

En los últimos años, el número de trabajadores era de una treintena.

UMINSA anunciaba el cierre hace seis años justificado en la falta del cobro de ayudas estatales y de un Plan de Carbón al que acogerse.