ASEAFI estudia incluir a gestoras como competencia a Inverco

Ana Palomares madrid

La transparencia que lleva asociada Mifid II, la directiva europea que entró en vigor en enero de este año, busca fomentar el asesoramiento independiente pero las restricciones que acarrea para este tipo de modelo de negocio por el que muy pocas empresas de servicios de inversión se han decantado lleva aparejados unos costes regulatorios y un cambio de modelo que muy pocas EAFIS pueden afrontar.

Y así se ve en el hecho de que solo desde enero el número de EAFIs (ahora EAFS ya que Mifid II les impide situar la "I" de independiente al final de su denominación) ha pasado de 170 a 164 empresas. "Es curioso como una norma que trata de potenciar el asesoramiento haya conseguido justo lo contrario", ha reflexionado Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI, durante una jornada organizada por la asociación para analizar precisamente el impacto que esta directiva tendrá en su sector. "No solo no se permite ser independiente por netear las comisión de retrocesión aunque eso implique también devolvérsela al inversor sino que tampoco se nos permite tener agentes y así no podemos crecer", afirma.

Bajo su punto de vista, en el que coincidieron muchos de los ponentes, a las EAFIS, de las que solo el 10 por ciento se han declarado independientes con la nueva normativa Mifid II, se les abren tres posibilidades. Una es resistir como EAFI, algo que García Ciriza, calcula que solo podrán hacer aquellas que cuenten con al menos 100 millones de patrimonio asesorado. Y las otras dos pasan por que las eafis se reconviertan bien en agencias de valores o bien en gestoras de fondos. "Está habiendo muchos movimientos desde el asesoramiento a la gestión de carteras y también mucha EAFI que ya asesoraba algún fondo que está convirtiéndose en gestora", confirma Gloria Hernández Aler, desde Finreg360.

Precisamente, esta última vía es la que han elegido gestoras de nueva creación como Altair Finance, Universe AM o Ginvest, además de otras dos como 360CorA o Sássola Partners, que ya han iniciado los trámites para materializar el cambio de EAFI a gestora. Esta tendencia y, sobre todo la previsión de que siga al alza, ha llevado a ASEAFI a plantearse la opción de no solo limitar a la asociación a EAFIS sino también de poder incluir en un futuro a éstas y otras pequeñas gestoras y agencias de valores que ofrezcan asesoramiento ya que hasta ahora la única asociación en la que pueden integrarse es Inverco, a quien algunas tachan off the record de velar más por los intereses de las gestoras bancarias –al fin y al cabo éstas controlan el 70 por ciento del mercado– que por los de las pequeñas . "Nos lo han pedido ya muchas ex EAFIS y es algo que vamos a valorar siempre y cuando estas compañías hagan asesoramiento", apunta García Ciriza.