Buy&Hold: "Ahora hay firmas con valoraciones propias de que estuviésemos sufriendo una recesión"

Víctor Blanco Moro Madrid

Rafael Valera, CEO de Buy&Hold, charla con elEconomista sobre los movimientos que ha hecho la gestora en sus carteras de renta variable durante el último mes, un periodo que ha estado marcado por la volatilidad en los mercados mundiales.

El último mes ha sido muy revuelto para la bolsa. ¿Os ha castigado mucho a los fondos de renta variable? ¿Habéis aprovechado para comprar más?

Sí, lo hemos visto como una oportunidad. Hay que comprar cuando el miedo aparece. En el fondo mixto flexible hemos aprovechado los días de mayores caídas para aumentar la exposición de la bolas, del 35% al 45%. En el fondo de renta variable pura hemos sobreponderado nuestras posiciones en los valores tecnológicos. El Nasdaq ha caído más del 9% en el último mes. Es la mayor caída que se ve en este índice desde noviembre de 2008, y hemos aprovechado para fortalecer nuestras posiciones en Google y Facebook y hemos abierto una posición nueva en Amazon.

En Europa hemos entrado también en la tecnológica alemana SAP, y también hemos entrado en Liberbank, aprovechando los momentos más críticos. Entramos en el banco cuando salió la primera sentencia del Tribunal Supremo.

El beneficio de la bolsa mundial y de la bolsa emergente, según los índices MSCI, está en mínimos de hace casi tres años. ¿Es momento de comprar?

Nosotros, como el 'Cholo' Simeone, vamos partido a partido. No miramos demasiado las ratios PER sectoriales, pero es cierto que hay algunas firmas cíclicas que han sido muy castigadas, como el sector automovilístico y de componentes para automóviles. Hay empresas a valoraciones ridículas, propias de que estuviésemos inmersos en una recesión. La situación no es esa. Los resultados empresariales están siendo buenos, con más de un 70% de las empresas por encima de las expectativas hasta la fecha. Vemos que en EEUU, que es una parte muy grande del PIB mundial, tiene un crecimiento fortísimo y sin desempleo. Dentro de poco veremos a Trump diciendo que necesitan mano de obra. En lugar del muro van a tener que dar visados de entrada. Después de todo, tampoco pensábamos que iban a abrazarse con Kim Jong Un.

¿Qué espera para los dos meses que quedan de 2018 en renta variable y renta fija? ¿Se puede revertir el mal año que se está viviendo?

No tenemos ni idea. Lo que sí te puedo decir es que está a precios ridículos compañías de gran calidad, y en renta fija hay oportunidades. No abundan, pero las hay. Esperamos que las cosas cojan un poco más de racionalidad.