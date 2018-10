"El mercado puede poner el bono italiano en un nivel que haga al Gobierno tirar la toalla o actuar al BCE"

Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4, señala que en esta corrección se están generando oportunidades atractivas en "bastantes compañías en Europa" si se parte de la hipótesis "de que no habrá una recesión en 2019 ni en EEUU ni en el Viejo Continente". Con respecto a Italia recuerda que no es la misma situación que la de Grecia pero advierte de que "los mercados pueden poner el bono en un nivel en el que el Gobierno italiano tire la toalla o en el que haga intervenir al BCE"

A pesar de la corrección que está viviendo Wall Street, el mercado ha castigado fuertemente en lo que va de año a Europa y particularmente a España. ¿Qué es lo que está pasando?

Lo que es relevante es que en el mejor comportamiento de Estados Unidos contra Europa hay factores fundamentales en la composición. El sector tecnológico es el que mejor ha funcionado y en Europa casi no existe. Por el contrario, mientras la banca en Estados Unidos lo ha hecho mejor porque los tipos han subido y por haber hecho una limpieza fuerte al empezar la crisis. Mientras, en Europa no se sabe si ya se ha producido esa limpieza y luego los tipos de interés están haciendo un daño atroz a las cuentas de resultados del sector.

¿Y cuándo puede empezar a remontar Europa?

En el caso de Europa hay varios factores que están lastrando el comportamiento. En el tema comercial con Estados Unidos, si de aquí a fin de año hay algún tipo de acuerdo, sobre todo para las automovilísticas -que es uno de los sectores más dañados-, podría haber algún repunte. A nadie se le escapa que el segundo factor es el tema de Italia, que hay que recordar que nada tiene que ver con Grecia. Es cierto que ha presentado un presupuesto con más déficit y que incluso es cierto que puede ser demasiado optimista. Pero estamos por debajo de la barrera del 3% [de déficit] e incluso por debajo del 2,8% que se prevé en Francia. No quiero quitarle importancia, pero no es una situación de ruptura total. Eso sí, los mercados son los que pueden acentuar la situación en el país: pueden poner el bono en un nivel en el que el Gobierno italiano tire la toalla o en el que haga intervenir al BCE.

¿Puede acabar contagiándose la situación italiana al resto de la perifería?

Es cierto que si acabase habiendo problemas con la deuda italiana en forma de impago afectaría a Portugal y España, pero esto es algo que no se espera y el mercado no está en ese tema ni mucho menos. Italia pone sobre la mesa es que si los inversores empiezan a desconfiar la prima de riesgo va a ser mayor y es una situación de la que hay que aprender para que no suceda.

¿La corrección es una oportunidad para hacer cartera?

En Europa sí que se puede decir que hay precios atractivos en bastantes compañías si se parte de la hipótesis de que en 2019 ni en Europa ni en EEUU va a haber una recesión aunque sí habrá menor crecimiento. Se sigue esperando un crecimiento mundial del 3,7% y un crecimiento muy aceptable para Europa, pero el mercado está en un momento de nervios. Y una de las principales incógnitas es cómo asimilará el fin de las compras del BCE

Uno de los temores que tiene el mercado, especialmente sobre el sector bancario, es que al BCE se le acaba el tiempo. ¿Va a poder normalizar su política?

Es algo evidente y que condiciona las inversiones a medio y largo plazo. EEUU ha subido tipos 8 veces. Este año subirá otra vez más y se esperan otras 3 para 2019. Y cuando llegue la desaceleración, sea en 2020 o en 2021, tendrá margen para actuar. Europa ya ha dicho que no los va a tocar hasta después del verano y no tiene ningún margen y al final quizás tendrá que hacer lo que ha hecho el Banco de Japón.

Precisamente el FMI advertía de que casi nadie ha hecho los deberes en esta época de bonanza

Con los tipos en negativo y el Tesoro de muchos países recibiendo dinero por emitir deuda es muy complicado que el Gobierno que sea del país y del partido que sea se ve incentivado para hacer reformas. Es algo bastante evidente.

Al otro lado del Atlántico el temor está en que se produzca una recesión y en si estamos entrando en un escenario bajista para las bolsas o es solo una corrección dentro de la tendencia al alza

Lo que es indudable es que estamos en la última parte del ciclo económico alcista en Estados Unidos. Ahora ¿cuánto tiempo va a durar? No hay visos ni síntomas de que esta última fase alcista vaya a caer de manera inmediata. Las medidas de Trump dan gasolina para el crecimiento en 2018 y 2019. ¿Va a haber una recesión en 2020 y 2021? Lo primero que hay que matizar es que una recesión normal son dos trimestres sin crecimiento, lo que pasa que la última recesión es la de 2008, que fue mucho más fuerte de lo normal, y eso es lo que tenemos en la cabeza. Nosotros lo que de momento sí vemos es una desaceleración del crecimiento sincronizado.