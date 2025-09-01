La tasa de desempleo de Estados Unidos marcará el inicio del mes

La última semana de agosto ha provocado caídas en casi todos los mercados, una situación muy parecida a la que vivió el mundo bursátil al empezar el mes. El 1 de agosto se publicó un dato macroeconómico que revolucionó las bolsas mundiales: la tasa de desempleo de Estados Unidos, un dato inesperado que provocó la caída de la mayoría de mercados. El país publicará esta cifra de nuevo, la correspondiente a agosto, el próximo viernes.

La última cifra se situaba en el 4,2%, desde el 4,1% previo. Al margen del dato, el informe revelaba la desaparición de 258.000 empleos, lo que provocó descensos bursátiles. El viernes 5 de septiembre conoceremos el dato de este último mes. De momento, la encuesta realizada por el consenso de mercado de Bloomberg confía en que la cifra del mes de agosto se mantendrá en el 4,2%.

Antes del viernes, encontramos otros eventos de calado que pueden afectar a los mercados. Entre ellos, la tasa de desempleo, pero en este caso de la Eurozona. El día del trabajador en Estados Unidos mantendrá cerrado Wall Street durante el inicio de la semana (el Labor Day se celebra el primer lunes de septiembre). Mientras que el país americano descansa, la Eurozona, Japón y China publicarán sus datos PMI del mes de agosto.

El martes, Estados Unidos dará a conocer el PMI de fabricación de agosto, así como el ISM manufacturero del mismo mes. Un dato por debajo de 50 indica una contracción, y lleva desde febrero por debajo. El mismo día se dará a conocer el relevante dato de IPC provisional de agosto para la zona euro.

El miércoles será el turno de España de presentar el PMI de servicios de agosto. Sin embargo, podría no traer buenas noticias; se prevé que el dato caiga en casi un punto, del 55,1 al 54,2. Por último, el jueves, la Eurozona presentará su índice de precios IPP de agosto, que todo apunta a que se mantendrá en los 50,7 puntos.