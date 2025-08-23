Los dos dividendos inminentes del 2% que hay que meter ya en cartera para no quedarse fuera

La recta final del verano trae consigo, como aperitivo para la nueva temporada de retribuciones, dos dividendos del 2% que, eso sí, hay que ser rápido en atrapar. Se trata de Sabadell y de Logista, que en los próximos días remunerarán a los accionistas con unos pagos que ya están confirmados y cuyas fechas de corte son inminentes. Consulte aquí el Calendario con los próximos dividendos.

Sabadell, que en los últimos meses ha estado más en el foco que nunca por la opa que ha recibido por parte de BBVA, repartirá el viernes 29 de agosto 0,07 euros por acción. En los precios actuales, este dividendo ofrece una rentabilidad del 2,1%. No puede olvidarse que los títulos de Sabadell cotizan actualmente en zona de máximos no vistos desde 2008, lo que merma la rentabilidad de este pago. El último día para comprar es el martes 26, ya que el miércoles 27 cotizará ya sin derecho a este dividendo.

El banco que preside Josep Oliu se ha disparado en bolsa cerca de un 82% en 2025, un año que ha sido muy favorable para todo el sector bancario en el parqué, pero en el que Sabadell ha contado con sus propios motores adicionales. La propia opa y, sobre todo, la venta de su filial británica -TSB- a Santander por 3.100 millones de euros, han disparado su cotización. Por la venta de TSB, Sabadell ha acordado pagar un dividendo extraordinario que ascenderá a 0,50 euros por acción (hablamos de una rentabilidad por dividendo del 14,6%), que se abonará una vez se cierre la operación, algo que se espera para 2026.

El del 29 de agosto es, por el contrario, un dividendo ordinario, que el banco reparte a cuenta de los resultados del ejercicio 2025. Fue aprobado por el consejo de administración de la entidad el pasado mes de julio.

Quien se posicione ahora en Sabadell lo hace en un valor que cuenta con el apoyo de los analistas: los expertos del consenso que recoge FactSet recomiendan comprar acciones. De los seis bancos del Ibex 35, sólo él y Santander lucen consejo de compra actualmente, en un año en el que han corrido muchísimo en bolsa.

Logista, un dividendo con una rentabilidad anual del 7%

El otro dividendo inminente es el de Logista, que el día 28 repartirá 0,56 euros por acción, que en los niveles actuales de cotización ofrecen una rentabilidad del 1,9%. Para embolsársela es necesario comprar títulos el lunes 25; el martes 26, ya cotizarán sin derecho a esta retribución.

Logista lleva años siendo fiel a su esquema retributivo. El grupo de distribución paga dividendo dos veces al año, con un primer pago a cuenta en agosto, y un complementario en febrero. En el presente ejercicio está replicando la remuneración del año anterior: en agosto de 2024 también pagó 56 céntimos, y se espera que el próximo mes de febrero vuelva a pagar otros 1,53 euros. En total, quien compre ahora acciones de Logista y espere a cobrar estos dos dividendos se hará con 2,09 euros, que suponen una rentabilidad total del 7,2%.

Los analistas del consenso de mercado que recoge FactSet dan a las acciones de Logista una recomendación de mantener, y consideran que tiene un potencial alcista del 8%, después de cotizar prácticamente plana en lo que llevamos de 2025.