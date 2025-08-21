¿Por qué cae Telefónica un 6%? Se extienden los rumores de una ampliación de capital

Las acciones de Telefónica cae un 6% a medida que avanza la sesión. Se trata de la mayor caída en 2 años. La última vez que retrocedió tanto fue el 2 de agosto de 2023. Este movimiento se produce después de que VozPópuli publicase que la empresa realizará una ampliación de capital que se anunciará en las próximas semanas. Esta contaría ya con el apoyo de las principales acciones como la SEPI, STC y CriteriaCaixa. La firma ya habría contratado a varios bancos de inversión para diseñar la operación.

Telefónica busca una solución para su alto nivel de deuda. Con una flexibilidad de balance muy limitada, la empresa necesita liquidez. El plan estratégico de Marc Murtra pasa por formar parte de la consolidación del sector y para ello hace falta financiación a la que el acceso de Telefónica es más complicado por ese apalancamiento de 27.709 millones de euros, es decir, 2,7 veces la ratio deuda/ebitda.

Tal y como adelantaba elEconomista, esta operación, en caso de realizarse, sería de entre 3.000 y 4.000 millones de euros. La última vez que la empresa española utilizó esta herramienta fue hace diez años, cuando el grupo utilizó en 2015 ese dinero para financiar la compra de la Brasileña GVT, por valor de 3.000 millones de euros.

Según XTB, este sería es sentido de una posible ampliación de capital, garantizar una liquidez suficiente para poder formar parte de un periodo de compras estratégicas que podría marcar el futuro de todo el sector en Europa. "El motivo de esta posible ampliación podría ser para encarar su nuevo plan estratégico, que presentará a finales de este año. La compañía ya ha vendido varias filiales en Latinoamérica y su estrategia parece que se concentrará en sus mercados principales, que son España, Alemania y Brasil", valoran los expertos de XTB.

Para ello "se espera que la compañía ahora pase a una fase de comprar para fortalecerse en esos mercados". Sin embargo, solo cuenta con 6.500 millones de euros en caja por lo que "no sería extraño ver una ampliación de capital".

Estas últimas informaciones no han sido las únicas que han ido en este misma línea. Este mismo mes de abril Bloomberg publicaba que el gobierno español y Criteria Caixa, junto con otros grandes miembros del capital de la empresa, estaba abiertos a respaldar una ampliación de capital para poder desempeñar un papel de liderazgo en la consolidación del sector de las telecomunicaciones. Este plan es algo que reconocía el propio Murtra que sostenía que "ha llegado el momento de que las grandes compañías de telecomunicaciones europeas puedan consolidarse y crecer para tener una escala que permita invertir, innovar y atraer talento de forma determinante".

Telefónica llegaría a una posible ampliación en un momento de buena forma tras unos buenos resultados en los que sus beneficios aumentaron un 30%. La compañía cotiza actualmente en los 14,74 euros la acción e, incluso con la caída, acumula unas alzas del 14,74% en lo que va de año que le permiten alcanzaron una capitalización bursátil de 25.950 millones de euros. Desde mínimos de enero la acción se disparaba un 29% hasta las caídas de hoy. Un cambio de paradigma desde que se produjo el relevo de liderazgo y Marc Murta fue designado como presidente en sustitución de José María Álvarez-Pallete.