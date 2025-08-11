Trump extiende los aranceles del 55% a China hasta el 9 de noviembre para seguir negociando

En una orden ejecutiva, Donald Trump ha ampliado el plazo de los aranceles actuales a China, del 55%, tres meses más, hasta el 9 de noviembre. Este martes, los aranceles habrían vuelto al 145% que había antes de que el magnate aceptara hacer una rebaja a China como gesto de cara a unas negociaciones comerciales, hace tres meses. Esta renovación supone dar una 'patada hacia adelante' a la guerra arancelaria, dando más plazo a la negociación antes de volver a lo que era, en la práctica, un embargo.

Hace un mes, EEUU y China se reunieron en Suecia para negociar, en unas conversaciones que describieron como "productivas". Trump quiere que China vuelva a liberalizar la venta de tierras raras a las firmas estadounidenses, el principal arma que Pekín ha usado para contrarrestar los ataques arancelarios de EEUU. China, por su parte, quiere evitar una guerra como la actual, y, al contrario que Europa u otros países del sureste asiático, está dispuesta a luchar hasta el final en vez de aceptar un mal acuerdo.

Trump, mientras tanto, no perdona el enorme déficit comercial que EEUU tiene frente a China, en parte por su obsesiva creencia de que los déficits comerciales equivalen a "perder dinero" de los estadounidenses. Hoy mismo ha exigido a China que cuadruplique sus compras de soja estadounidense para "equilibrar sustancialmente" la balanza comercial entre ambos países.