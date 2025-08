Trump, la actriz de moda y un anuncio polémico de jeans: nace una 'acción meme' que se dispara un 18%

Jeans y genes. Las dos palabras se pronuncian igual en inglés, y la decisión de aprovechar ese juego de palabras en un anuncio ha desatado una tormenta sobre American Eagle Outfitters que le está saliendo bastante rentable. La empresa se ha adentrado en una polémica sobre racismo y eugenesia, y el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha podido resistirse a entrar en el tema. El resultado, siguiendo la máxima de que "toda publicidad es buena", ha hecho que sus acciones se disparen un 18% este lunes.

El anuncio en cuestión muestra a la actriz Sydney Sweeney junto al eslogan "Sydney tiene buenos (genes) jeans". A primera vista, es una mera forma de alabar los pantalones vaqueros de la firma. Pero el hecho de que la actriz sea blanca y rubia y tenga un aspecto 'estereotípicamente femenino' ha desatado la polémica, ya que la mención a sus "buenos genes" puede entenderse como una forma de racismo. Una de las versiones del anuncio, de hecho, hacía hincapié en esta interpretación: "Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad y hasta el color de los ojos. Mis genes (jeans) son azules". La compañía ha borrado este anuncio de sus cuentas oficiales, en una señal de que el alcance de la polémica puede haberles preocupado.

Vídeo YouTube

American Eagle insiste en que el anuncio "se centra, y siempre se ha centrado, en los jeans", y no quiere hablar de esta otra interpretación. Sea un juego de palabras inocente o no, el resultado no ha dejado indiferente a nadie, empezando por Trump. Un periodista informó al magnate de que Sweeney estaba registrada como republicana, y Trump respondió diciendo que "ahora me gusta su anuncio". Poco después, el presidente tuiteó que "Sidney [sic] Sweeney, una republicana registrada, tiene el anuncio MÁS CALIENTE. Sus pantalones están 'volando de las estanterías'. A por ellos, Sidney", escribiendo mal el nombre de la actriz.

Ese sello de aprobación presidencial ha servido para revivir las acciones de la compañía, casi convirtiéndola en una 'acción meme' más. American Eagle se dispara más de un 18% en Wall Street, recortando las enormes pérdidas que acumulaba este año. Hasta el pasado viernes, la firma perdía un 37% de valor en desde el 1 de enero. Tras este rebote, la firma 'solo' pierde un 25%.

La pregunta es si el anuncio logrará que los pantalones de verdad vuelen de las estanterías. En sus últimos resultados, en mayo, la firma anunció pérdidas de 29 centavos por acción, tras reconocer un golpe de 75 millones de dólares por ropa de primavera y verano no vendida. La compañía se vio obligada a retirar sus previsiones anuales ante la "incertidumbre macroeconómica" por los aranceles de Trump.

Su esperanza es que lo que Trump les ha quitado con una mano, se lo devuelva con el poder de su megáfono. Cada vez que Trump sale a promocionar una empresa, sus acciones reciben un impulso por la expectativa de que su 'visto bueno' dispare sus ventas. La pregunta es si esa subida será real.