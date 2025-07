Las fusiones cogen ritmo en Europa: Saipem y Subsea 7 acuerdan crear un gigante del petróleo

El sector europeo de la exploración y extracción de petróleo y gas está en movimiento. Y no solo por los precios del crudo que afectan a los beneficios de compañías como TotalEnergies o Repsol. La italiana Saipem y la noriega Subsea 7 llevaban meses trabajando en la posibilidad de crear un gigante offshore europeo y finalmente anunciaron la fusión de ambas compañías. A priori, se espera que ambas compañías coticen como una sola a partir del primer semestre de 2026 y que lo hará bajo el nombre de Saipem 7.

La fusión de ambas compañías era un rumor que llevaba meses pululando entre inversores y que finalmente se confirma con un compromiso por establecer una compañía que tendrá dividido su capital social a partes iguales entre ambas compañías. Es decir, Subsea 7 se quedará con un 50% del total del mismo modo que la italiana alcanzará el mismo porcentaje.

La propuesta de ambas compañías para los inversores queda establecido en que el accionista de la noruega recibirá 6,68 acciones de Saipem por cada título que posean en Subsea 7. Hay que recordar que gran parte del accionariado de Saipem está en manos de la italiana Eni. Del mismo modo, Subsea 7 tiene previsto repartir un dividendo extraordinario justo después de que se produzca la fusión y que tendrá un importe equivalente a 450 millones de euros.

Con la confirmación de la unión entre ambas compañías enfocadas en el negocio offshore (en la explotación de recursos o construcción de infraestructuras en el mar) Subsea 7 sube un 2% mientras que Saipem apenas avanza un 0,15%.

En la actualidad, Subsea 7 alcanza una capitalización bursátil de 5.200 millones de euros y Saipem de 4.950 millones de euros. La suma de ambas compañías no tiene por qué resultar en una capitalización bursátil de 10.000 millones de euros. No obstante, da una idea del tamaño que tendría Saipem 7, que estaría entre las más grandes del sector no solo en Europa, sino con un tamaño que supera a la estadounidense ITT y que podría rivalizar con uno de los grandes del offshore de Wall Street: Halliburton.

La sinergia de ambas compañías podría dar como resultado a una compañía con capacidad para generar unos ingresos de 21.000 millones de euros, según las estimaciones preliminares de ambas compañías. Esto implicaría alcanzar un beneficio bruto de explotación de 2.000 millones de euros y un flujo de caja libre que rondaría los 800 millones de euros.

En la actualidad, Saipen obtiene el 55% de sus ingresos del negocio ligado a la explotación petrolera y un 38% de la construcción de infraestructura en ultramar: principalmente de gas y del crudo. En paralelo, la noruega obtiene el 81% del mundo petrolífero y un 18% de la construcción de infraestructura ligada a la energía eólica (los convencionales molinos de viento offshore). Es decir, su negocio es complementario aunque su nicho principal seguiría siendo el mismo. Por otra parte, la cartera combinada de ambas compañías podría alcanzar los 46.000 millones de euros.