El 'octavo pasajero' de la IA asalta el olimpo tecnológico de Wall Street: el ascenso inesperado a Oracle

Desde hace unos años un pilar por encima del resto ha sostenido Wall Street. Siete gigantes de la tecnología que, en su mayoría, a lomos de la fiebre de la IA, lograron alzas incomparables y se coronaron como reyes del S&P 500, generando durante un año y medio buena parte del crecimiento del selectivo, en particular el caso de Nvidia. Sin embargo, pese a que no se han caído, el grupo ha perdido su brillo. El índice apenas logra una revalorización del 5,56% en lo que va de año con una dispersión casi total entre unos y otros.

Pero mientras se apaga ese euforia frenética y estas firmas consolidan lo que ya han conseguido, un 'octavo pasajero' en el tren de las 'magníficas' está emergiendo con subidas meteóricas gracias a la IA. Su avance a menudo está pasando bajo el radar, pero su gran capitalización le permite comparar su historia con el fenómeno que ha dominado la renta variable de EEUU. Además, no es solo potencial, una sucesión de buenas cifras y acuerdos ya anunciados prometen catapultar a este valor como uno de los grandes ganadores de la nueva etapa tecnológica.

En lo que va de año los títulos de Oracle se han disparado un 43,72%, duplicando los retornos obtenidos por las firmas más brillantes de la siete magníficas (Nvidia, con un 20%). Ampliando más el foco, desde que arrancó 2024 hasta ahora es una revalorización del 126% y ya ha conquistado los 665.000 millones de dólares de valoración. Una sucesión de conquistas en bolsa que ha llevado a que su CEO, Larry Ellison, emerja como el segundo hombre más rico del planeta, según Forbes. Según la lista de junio, solo en un mes este directivo ha ganado 56.000 millones de dólares con el ascenso de las acciones de su compañía, generando un patrimonio neto de cerca de 262.000 millones de dólares a uno de julio.

Oracle siempre ha sido una empresa con un negocio en constante movimiento. Empezando en los ochenta con las bases de datos y evolucionando hacia el Software empresarial a comienzos del milenio siempre se había perfilado con agresivas compras hacia el negocio más sugerente del momento. En los 2000 compró empresas como PeopleSoft o adquirió Java y MySQL. A partir de 2010 con el ascenso de la nube, Oracle entró con todo a competir con AWS y Azure con el Oracle Cloud Infraestruture. Siempre había ocupado un rol secundario dentro de estas grandes batallas tecnológicas de Wall Street pero ahora la firma, en su nueva transformación, está logrando convertirse en uno de los grandes protagonistas con la IA, infraestructura crítica para esta tecnología y bases de datos autónomas.

El 'Dark Horse' de la IA

De hecho el ascenso de Oracle ha pillado a multitud de analistas por sorpresa hasta el punto que los analistas cada vez se refieren más a esta empresa como el 'Dark Horse' del IA. Es decir, el candidato inesperado que se lanza con el triunfo cuando nadie contaba con él, el tapado de una de las revoluciones más decisivas en la renta variable. De hecho las alertas han sonado con especial fuerza estos últimos días, cuando la firma ha superado por primera vez en quince años a Microsoft en PER (relación precio beneficios).

Pero, ¿qué ha logrado Oracle para ser considerado como el 'Dark Horse de la IA? La realidad es que su Oracle Cloud Infraestructure AI está siendo una de las infraestructuras más importantes para entrenar modelos funcionales, siendo una de las empresas que más ha logrado expandirse en este área. Su servicio cuenta como clientes a gigantes como Cohere, Mistra, Nvidia y XAI. Básicamente Oracle les alquila su nube que es capaz de procesar cargas ultra pesadas

Esto ha llevado a la firma a un nuevo nivel gracias a un reciente acuerdo de 30.000 millones de dólares al año de un cliente desconocido que, según se especula, podría ser OpenAI. Al menos esto es lo que piensan analistas como los de UBS que definen el acuerdo como "principalmente incremental para su negocio". Este ingreso empezaría a llegar a sus cuentas a partir del año 2028. Estamos hablando de que este acuerdo que se ha revelado en una presentación regulatoria, podría ser el contrato de nube más grande de la historia. Bernstein ha elevado su precio objetivo este mes de julio a 269 dólares desde 225 precisamente por este acuerdo.

Estamos hablando que, de golpe, un solo cliente ya le estaría sumando la mitad de sus ingresos actuales con un solo contrato. Pero la sensación es que este podría ser solo el principio en el contexto del enorme proyecto Stargate de OpenAI con Softbank. Para la firma un acuerdo plurianual supone un espaldarazo clave para unos ingresos que ya están creciendo sin necesidad de un acuerdo de estas dimensiones. En sus últimos resultados la firma ha elevado su facturación un 8,38% llevando su año fiscal a los 57.400 millones de dólares.

Jefferies también elevó su precio objetivo tras sus resultados en los que la compañía dijo que espera que los ingresos por infraestructura en nube (clave para la IA) se disparen un 70% en el próximo año fiscal. Es decir, solo un empuje que permitiría que la facturación en este área supera los 67.000 millones de dólares. Unas cifras que confirman un momento realmente dulce para la compañía. Larry Ellison comentaba que "la demanda actual parece casi insaciable. No sé como describirlo, creado que nunca en mi vida he visto algo remotamente parecido".

La firma ha cerrado acuerdos de 138.000 millones de dólares en ingresos por contratos aún no reconocidos, 40.000 millones más que el año anterior y más del doble que hace dos años. Un crecimiento muy sensible que, para el consenso de analistas de Bloomberg no se quedará ahí. Según estos los ingresos de 57.400 millones a 66.800 millones el año que viene en un alza constante que le permitirá alcanzar los 94.000 millones en 2028 y en 2029 tocaría la frontera de los 110.000 millones.

S&P Global cree que la firma se ha expuesto demasiado a un 'evento DeepSeek' con unos costes disparados y el primer flujo de capital negativo desde 1990

Desde Fitch consideran que Oracle" se encuentra en una posición privilegiada para liderar los servicios en la nube, gracias a sus sólidos mercados como servicio, que incluyen recursos empresariales, recursos humanos, cadena de suministro, fabricación, datos y marketing". La compañía "puede aprovechar su amplia base de datos y middleware instalado, tanto en instalaciones locales como en la nube. Además, Oracle se ha consolidado en el creciente sector de las TI y la Salud (HCIT) a través de Oracle Health".

En cualquier caso, desde S&P Global recuerdan los problemas de volar demasiado cerca del sol, particularmente tras el susto de DeepSeek que mostró a las claras que aquellas empresas que hipotequen su futuro apostando por la IA sin pensar en los costes pueden verse en problemas si hay un abaratamiento. La agencia señala Oracle ha disparado sus gastos llevando a la firma al primer flujo de capital negativo de la empresa desde 1990. Esto gracias a unos costes de capital que han pasado que ya superan los 25.000 millones y que la empresa proyecta que llegarán a los 54.000 millones para el año fiscal 2029 (frente a los 35.000 millones que se esperaban hasta ahora). Todo esto por ganar un carrera en la que compite con gigantes como Microsoft que tienen mucho más 'pulmón financiero' que ella.

Estas son las claves por las que esta firma ha pasado de ser un actor secundario a uno de los grandes protagonistas del sector tecnológico. De golpe se ha visto en medio de la revolución de la IA gracias a su infraestructura digital, algo que ya se está trasladando no solo en potencial sino en ingresos reales. Aunque la distancia aún es mucho con el 'club del billón'. la firma de Larry Ellison se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones de un fenómeno que perdía su impulso y da cuenta de que la carrera por el nuevo mundo de la IA puede estar cargada de ganadores inesperados.