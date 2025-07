El mapa de las grandes del petróleo europeo: dónde esperarlas

Pocos sectores generan tanta atención, influencia y controversia como el energético, en especial el de las petroleras y gasísticas europeas. Hablamos del índice Stoxx Europe 600 Oil & Gas (SXER), que agrupa a los grandes gigantes del crudo y el gas del Viejo Continente. Su evolución no solo marca el pulso de los mercados, sino que también refleja el equilibrio, o el desequilibrio, entre oferta, demanda y tensiones geopolíticas.

Desde los mínimos de abril, cuando el sectorial sufrió una fuerte sacudida, la curva de precios ha ido recuperando terreno y se encuentra ya muy cerca de los máximos anuales y del año pasado, situados en la zona de los 1.215-1.240 puntos. Un nivel clave que no es casualidad: fue ahí, en esa franja, donde nacieron las dos últimas correcciones de calado que ha experimentado el sector.

¿Y ahora? Todo apunta a que, al aproximarse a esa fuerte resistencia, podríamos volver a asistir a una consolidación o corrección, lo que, lejos de ser un problema, sería una oportunidad magnífica para comprar. Según nuestra habitual regla del 10%, siempre es preferible esperar a que un sector corrija al menos un 10% desde su último pico antes de buscar ventanas de entrada. En este caso, eso pasaría por ver al índice retroceder hacia la zona de soporte de los 1.065 puntos, los mínimos de octubre y noviembre del año pasado.

Por tanto, en este momento la estrategia óptima es mantener las posiciones existentes en compañías del sector y preparar la escopeta de caza, pero sin disparar todavía. Eso sí, en este entorno de resistencias, coincidente con los máximos de 2024 y 2025, no me parecería mal cosechar algo de beneficios si uno no quiere asumir la posibilidad de que, en las próximas semanas, asistamos a una corrección del 10% desde estos niveles. Una caída que, lejos de ser una amenaza, sería precisamente la oportunidad que estamos esperando para volver a comprar o aumentar posiciones. A continuación, repasamos algunas de las compañías más representativas del sector, para tenerlas en el radar cuando llegue ese ansiado recorte.

TotalEnergies (Francia)

Gigante francés de la energía con actividad en toda la cadena: exploración, producción, refinado, comercialización y generación eléctrica. Además, está apostando de forma decidida por las energías renovables y la transición energética.

Técnicamente, la corrección que desarrollaba desde los máximos de 2024 en los 68,20 euros parece haber encontrado suelo en la zona de los 48 euros, un nivel nada trivial, ya que coincide con el ajuste exacto del 38,2% de Fibonacci de toda la gran tendencia alcista iniciada en 2020. Desde ese entorno de 48 euros, todo apunta a que TotalEnergies está retomando su tendencia de largo plazo, por lo que, si en próximas semanas vuelve a acercarse a los 48-50 euros, lo consideraría un auténtico regalo. Ya saben dónde colocar las órdenes de compra antes de irse a la playa.

Análisis técnico estratégico de Total

Eni (Italia)

La mayor petrolera italiana, con fuerte presencia en exploración y producción de petróleo y gas en África, Oriente Medio y Europa. Además, está invirtiendo en proyectos de descarbonización y biocombustibles.

Técnicamente, ENI ha recuperado en las últimas semanas toda la caída que sufrió desde los máximos de marzo, situados en torno a los 14,50 euros. Desde ese nivel es probable que opte por consolidar antes de plantear mayores aventuras alcistas. Si en ese proceso correctivo se acerca a la zona de 12-12,50 euros, lo consideraría un auténtico regalo de Navidad. Ahí pueden situar las órdenes de compra.

Análisis técnico estratégico de Eni

Repsol (España)

Multinacional española integrada en petróleo y gas, con operaciones en exploración, producción, refino y comercialización. En los últimos años ha reforzado su apuesta por renovables y generación eléctrica.

Para identificar la zona óptima de compra en Repsol es necesario esperar a que concluya la subida que viene desarrollando desde los 9 euros. Si lo hace desde el entorno de los 12,60-13 euros, entonces el precio donde sería partidario de volver a comprar acciones se localizaría en los 10,80-11 euros. Hasta que no alcance ese rango no soy partidario de plantearme comprar acciones de Repsol.

Análisis técnico estratégico de Repsol

Enagas (España)

Empresa española especializada en el transporte y almacenamiento de gas natural. Opera la mayor parte de la red de gasoductos en España y participa en proyectos internacionales de infraestructuras energéticas.

La superación de la resistencia que presentaba Enagas en los 13,25 euros confirmó, semanas atrás, un claro patrón de giro alcista en forma de doble suelo que plantea que, correcciones al margen, en próximos meses el título se dirigirá a buscar la zona de altos históricos (con efecto dividendos descontado en el precio) de los 15,80 euros. Para aprovechar esta previsible subida soy partidario de tener al título en cartera y si están fuera o quieren aumentar les sugiero esperar con paciencia a que haya una consolidación de la última subida. Si una eventual caída profundiza hacia los 12,50 euros estaríamos ante un regalo.

Análisis técnico estratégico de Enagas

Siemens Energy (Alemania)

Multinacional alemana que engloba diversas actividades dentro de la energía, desde turbinas de gas hasta soluciones para redes eléctricas eólica y solar. Su filial Siemens Gamesa está especializada en energía eólica.

Por último, he dejado la compañía que desarrolla la tendencia alcista más potente y cuya curva de precios lleva meses en subida libre absoluta. Comprar Siemens Energy es comprar fortaleza, y eso siempre hay que valorarlo. Ahora bien, no se trata de ir detrás del precio, sino de esperar con paciencia a que consolide la última subida, que lo ha llevado de 42,15 a 100 euros. Si corrige hacia los 77,75 euros, entonces sí que podrían subirse a este cohete.

Análisis técnico estratégico de Siemens