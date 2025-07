El empleo de EEUU vuelve a sorprender por su fuerza y golpea a los partidarios de un recorte de tipos de la Fed ya

Da igual cuando lea esto: el empleo de EEUU supera las expectativas en su informe mensual oficial. Este jueves a vuelto a ocurrir. En junio se crearon en EEUU 147.000 puestos no agrícolas, notablemente por encima de los 105.000-111.000 esperados por los analistas. Además, el dato de mayo se revisa en 5.000 puestos al alza hasta los 144.000. Otra métrica fundamental del informe de la Oficina de Estadística Laborales (BLS), la tasa de paro, ha avanzado en la misma línea: cae una décima hasta el 4,1% cuando se esperaba un repunte de una décima hasta el 4,3%.

Como suele ocurrir en los días previos a la publicación del dato oficial de empleo, ha habido datos de todo signo que complican la resolución del rompecabezas. Las cifras de la encuesta JOLTS de mayo, publicada esta semana, han mostrado la resiliencia del mercado laboral al superar las expectativas en todos los ámbitos: las vacantes y las renuncias aumentaron, los despidos disminuyeron, y todo contradiciendo al consenso.

Más pesimista fue la encuesta de empleo privado de ADP publicada este miércoles. Según la misma, los empleadores privados suprimieron 33.000 puestos de trabajo en junio, mientras que el crecimiento salarial se mantuvo estable. El aumento interanual de los salarios de los que conservan su puesto de trabajo apenas varió, situándose en el 4,4%, mientras que el de los que cambian de empleo subió un 6,8%.

"Aunque los despidos siguen siendo poco frecuentes, la indecisión a la hora de contratar y la reticencia a sustituir a los trabajadores que se marchan provocaron pérdidas de empleo el mes pasado", declaró Nela Richardson, economista jefe de ADP. "Aun así, la ralentización de la contratación todavía no ha perturbado el crecimiento salarial", añadió.

Otro indicador oportuno de los despidos son las peticiones iniciales de subsidio de desempleo (el paro semanal de EEUU). En la semana de referencia de la encuesta sobre nóminas de junio, estas peticiones ascendieron a 245.000, ligeramente por encima de los 226.000 del mes anterior y prácticamente sin cambios con respecto a hace un año. Sin embargo, los expertos no excluyen que el reciente aumento (aunque modesto) de las solicitudes iniciales sea simplemente estacional y no subyacente. "En general, estos indicadores adelantados del desempleo han aumentado, pero no están en rojo", resumen desde UniCredit Research.

"Esperamos que la tasa de desempleo aumente al 4,5% para finales de año, debido al impacto adverso sobre la demanda agregada de una mayor inflación (inducida por aranceles) y una mayor incertidumbre económica. Sin embargo, y esto es importante, este sería un aumento relativamente pequeño en la tasa de desempleo", escribe en una nota para clientes Daniel Vernazza, economista del banco italiano.

El experto da tres razones. En primer lugar, espera que la economía estadounidense evite la recesión: "Es probable que la incertidumbre económica disminuya un poco con el tiempo desde los niveles muy elevados actuales, las condiciones financieras se han aliviado después de la turbulencia del mercado en abril y la ley fiscal One Big Beautiful Bill respaldará modestamente la actividad económica". En segundo lugar, señala, una inmigración significativamente menor y unas deportaciones ligeramente mayores reducirán la oferta laboral, lo que ejercerá una presión a la baja sobre la tasa de desempleo. En tercer y último lugar, rubrica, los aranceles podrían frenar el crecimiento de la productividad laboral estadounidense, apoyando la demanda laboral. "Todavía esperamos que la Fed recorte sólo una vez este año, en diciembre", remata.