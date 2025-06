Guerra de la obesidad: el choque entre Hims y Novo Nordisk revela una feroz batalla por el negocio del siglo

Menos de dos meses después, lo que las farmacéuticas Novo Nordisk (la más valiosa de Europa) y los laboratorios estadounidenses Hims & Hers vendieron como una colaboración "a largo plazo", se ha roto. Un divorcio polémico por el cruce de acusaciones entre compañías que pelean por un trozo del pastel del negocio de los medicamentos contra la obesidad y que ha tenido implicaciones en bolsa: las acciones de Novo Nordisk han perdido más de un 6% de su valor en las últimas horas, aunque el varapalo para la empresa californiana ha sido aún mayor, con retrocesos superiores al 34%.

Y es que Novo Nordisk, preocupada por los lentos avances de sus patentes y la evolución de la acción en bolsa -pierde más de un 53% de capitalización en lo que va de año-, rompió el acuerdo acusando a Hims & Hers de vender ilegalmente copias más baratas de su medicamento para bajar de peso, Wegovy, y de ser cómplice de marketing engañoso.

A la europea le parece que la comercialización de dichas imitaciones pone en riesgo la seguridad de los pacientes, y así lo ha hecho saber en un comunicado público. "Hims & Hers Health ha incumplido la ley que prohíbe la venta masiva de fórmulas magistrales bajo el falso pretexto de la 'personalización' y está difundiendo publicidad engañosa que pone en riesgo la seguridad del paciente", dijeron exactamente los nórdicos en un comunicado.

Novo Nordisk ya ha advertido a los clientes de Hims & Hers que en los próximos días dejarán de tener acceso a Wegovy a través del servicio NovoCare Pharmacy de la estadounidense y les ha advertido de que la imitación de su medicamento contra la obesidad está elaborada a partir de principios químicos "ilícitos" de origen extranjero.

Los ingredientes activos de la "semaglutida" presentes en las imitaciones son fabricados por proveedores extranjeros en China, comentó Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en EEUU de Novo Nordisk.

"La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, por sus siglas en inglés) nunca ha autorizado ni aprobado los procesos de fabricación utilizados por ninguno de estos proveedores extranjeros para producir semaglutida, ni ha revisado ni autorizado la calidad de la 'semaglutida' que producen", señaló.

La respuesta por parte de Hims & Hers no se ha hecho esperar. En las últimas horas, a través de la red social X, Andrew Dudum, consejero delegado de la empresa estadounidense de telesalud echó más leña al fuego y dijo que Novo Nordisk está "engañando al público" y presionando a sus colaboradores para "controlar los ensayos clínicos" y a los pacientes para que usen Wegovy "independientemente de que clínicamente sea lo mejor" para ellos.

