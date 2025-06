El misterioso herbolario alcista de Wall Street: una firma de medicina con hierbas sube un 47.000% en 2025

Las bolsas estadounidenses están experimentando una elevada volatilidad al calor del agravamiento del conflicto entre Israel e Irán. La posibilidad de que EEUU entre en guerra contra la república islámica ha generado mayor incertidumbre, empujando a los inversores a mantener la calma hasta comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos. En este contexto, hay una firma que, sin haber registrado ningún tipo de ingreso, está experimentando una subida estratosférica en lo que llevamos de año. No se trata de una empresa de procesadores o ligada a la energía: es una compañía especializada en herbología, es decir, en el tratamiento medicinal con plantas.

Regencell Bioscience Holdings Limited es una compañía que afirma tratar los trastornos autistas y de déficit de atención con hiperactividad con hierbas medicinales. Aunque no ha registrado ningún tipo de ingreso desde su creación en 2014, cosecha una subida del 47.476% en lo que llevamos de año. Se trata de una subida extraordinaria para una compañía considerada, hasta el pasado mes de abril, como 'penny stock', se decir, acción barata.

La vigorosa subida bursátil de Regencell contrasta con el desempeño de una compañía que registró una una pérdida neta de 4,4 millones de dólares en su año fiscal concluido en junio de 2024, es decir, una mengua interanual del 28%. Aquel año, su capitalización bursátil alcanzó los 53 millones de dólares, pero ahora esta cifra se ha disparado hasta los 30.000 millones. Tras esta enorme subida se esconde un split de 38 por cada acción, anunciado a principios de mes y ejecutado esta misma semana. Una vez efectuado, las participaciones avanzaron un 283%, registrando su mayor alza diaria en caso un año y activando diez paradas de volatilidad.

La compañía, que ha multiplicado por 460 sus alzas bursátiles en lo que llevamos de año, fue fundada por Yat-Gai Au, después de comprobar cómo un médico practicante chino curó el trastorno de hiperactividad y de autismo del hijo de un amigo suyo mediante el empleo de la medicina tradicional china (TCM en sus siglas en inglés), basada en el uso, entre otras cosas, de hierbas medicinales.

El joven Gai Au hizo del TCM la viga maestra de Regencell. Sin embargo, la compañía redactó un informe en octubre afirmando que no había registrado ningún tipo de ingreso ligado al uso de ese tratamiento, indicando que no habían pedido ningún tipo de aprobación por parte del regulador estadounidense y que tampoco contaban con la experiencia y con las capacidades de distribución necesarias para curar a los pacientes. De hecho, la firma señalaba en el texto que los métodos TCM podrían no llegar a obtener beneficios.

En este punto, la duda es clara: ¿cómo se ha financiado la compañía en los últimos años? La respuesta se encuentra en los préstamos de los accionistas y los fondos obtenidos de su oferta pública inicial (IPO en inglés), tal y como indican documentos de la SEC. Estos informes señalan que los fondos alcanzaron los 21,85 millones, sumados a los 2,85 millones de dólares ligados a la adjudicación de acciones (allotment shares, en inglés).

Además, la estratosférica subida de Regencell en lo que llevamos de año también se apoya en su pequeño capital flotante. Así, de las 500 millones de participaciones de la firma, solo el 6% de ellas, unas 30 millones, están disponibles para ser negociadas en el parqué. Este volumen contrasta con el 98% de Apple o el 87% de Tesla. En este sentido, es preciso señalar que Yat-Gai Au posee el 86% de las acciones de la firma.