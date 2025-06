Los grandes accionistas 'cogen sitio' en Ence por si hay ruido corporativo

No siempre sucede, pero "cuando el río suena...". Y el río en Ence hace meses que viene sonando. ¿A qué? Como poco, a que el mercado está claramente infravalorando su valor real. Pese a que los precios de la pulpa de celulosa se han estabilizado e incluso han comenzado a repuntar de nuevo ante la falta de nueva oferta y una demanda en crecimiento constante, los títulos de la compañía cotizada no terminan de remontar. Este año, pese a que ya venía penalizada en los últimos tiempos, tampoco está logrando seguir la estela alcista de la bolsa española y cede cerca de un 7% desde el primero de enero. Esta desidia bursátil, sin embargo, no ha hecho cambiar de opinión ni a los analistas que siguen a Ence ni a los grandes accionistas.

Las 12 casas de análisis que siguen la compañía fijan, de media, un precio objetivo a 12 meses de 3,93 euros, nivel que se sitúa un 36% por encima de su precio actual en el parqué madrileño. Esto apoya la tesis de que es una buena opción de compra ahora mismo. De hecho, 10 de los 12 analistas sugieren tomar posiciones.

Tampoco ha disuadido a los grandes accionistas de permanecer en el capital pese a la escasa rentabilidad que están sacando de la papelera en los últimos tiempos. Todo lo contrario. Uno de los mayores accionistas, Víctor Urrutia, que es la mayor fortuna de la provincia de Álava, elevó su peso en el accionariado a finales del año pasado, alcanzando el 10% que ostenta actualmente. En igualdad de condiciones se ha colocado también el fondo estadounidense Atlas GP Global, que prácticamente ha doblado ahora su participación, del 5 al 10%, igualando con Urrutia y superando a José Ignacio Comenge, el que queda ahora en un cuarto lugar. Todos, por detrás del primer accionista histórico que es Juan Luis Arregui, el cual ya supera los 80 años de edad y en cualquier momento puede plantear una sucesión abierta incluso a explorar otras opciones corporativas.

Ence siempre ha estado en las quinielas de las operaciones corporativas de un sector que está muy atomizado y cuyos mayores actores europeos quedan muy lejos todavía del tamaño de los latinoamericanos. Los bajos precios a los que viene cotizando Ence en los últimos años son un argumento más para sostener que en cualquier momento podría generarse interés por una empresa que, actualmente, capitaliza en bolsa unos 700 millones, uniendo tanto el negocio papelero como el de energías renovables.