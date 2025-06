Los tambores de guerra en Oriente Medio y de un ataque de Israel a Irán amenazan con disparar al petróleo a 130 dólares

El riesgo de una confrontación directa entre Israel e Irán no para de crecer. En el marco de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos y el país árabe, Israel parece haber tomado la decisión de atacar a Irán. Según publica The New York Times, citando fuentes estadounidenses y europeas conocedoras de la situación, Israel estaría preparando un ataque de escala desconocida. La noticia llega en un momento en el que Donald Trump reconoce que es cada vez más escéptico a cerrar un acuerdo, con un encuentro cerrado este domingo entre los representantes de EEUU e Irán. El petróleo recogió el miércoles las tensiones en este frente, con la mayor subida de precios en un solo día desde octubre, aunque el jueves ha caído y modera parte de la última subida. Sin embargo, desde JP Morgan advierten el peligro de que el crudo se dispare hasta los 130 dólares, en el peor de los escenarios, que supondría el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella para el comercio mundial.

Las tensiones entre Israel y Estados Unidos contra Irán no son nuevas. En los últimos años ha habido constantes problemas entre las tres potencias, con amenazas e incluso ataques, pero en los últimos meses las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear han creado un paréntesis en el conflicto. Sin embargo, todo apunta a que está a punto de volver a recalentarse, con las negociaciones cerca de romperse.

El origen del último conflicto ha sido un aviso de la Organización de Naciones Unidas, cuyo representante sobre el terreno ha informado de que el país chií no está cumpliendo con sus obligaciones. El último desafío de Irán, que ha jurado borrar a Israel del mapa, habría convencido al gobierno de Netanyahu de la necesidad de atacar ahora a su histórico rival, algo en lo que lleva meses insistiendo, pero que no ha conseguido el visto bueno de Estados Unidos, que prefería negociar primero antes de que el conflicto a gran escala se desatase.

Ahora, sin embargo, Donald Trump admite que las negociaciones no parece que llegarán a buen puerto, e incluso ha reconocido la posibilidad real de que haya un ataque de Israel: "No quiero decir que sea inminente, pero podría suceder", ha declarado el presidente en Washington.

Por su parte, el embajador de Irán en la ONU, Saeid Iravani, había declarado antes del anuncio de la Organización que la renovación de las sanciones supondría que el país "inicie el proceso de salir del tratado de no proliferación de armas nucleares". Este domingo está programada la sexta ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán, y parece que ahora está todo en juego, y depende del éxito de este encuentro. El problema de fondo es que Irán está enriqueciendo más uranio del acordado, y está ya muy cerca de conseguir el suficiente combustible para poder crear su primera bomba atómica, aunque insisten en que, a pesar de sus amenazas a Israel, el objetivo de su programa nuclear tiene fines civiles.

Por el momento, Estados Unidos ha solicitado su personal no indispensable que abandonen la embajada de Iraq, de Kuwait y de Bahrein, un movimiento que confirma cómo la situación se está recalentando rápidamente en Oriente Medio. Reino Unido también habría mandado una advertencia a aquellos barcos británicos que pretendan transitar el estrecho de Ormuz en los próximos días.

El petróleo está en riesgo de superar los 100 dólares por barril

Con las tensiones creciendo rápidamente, hay analistas que están avisando de la posibilidad de que el precio del barril se dispare muy por encima de los 100 dólares. Es el caso de JP Morgan, quienes avisan de que los precios podrían alcanzar los 130 dólares próximamente, en caso de que se produzca un bloqueo del Estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella comerciales del planeta. Eso si, el peor escenario que maneja el banco estadounidense es muy poco probable, ya que apenas conceden una probabilidad del 7% a que se produzca.

El barril Brent recogió este miércoles el incremento de las tensiones con un incremento de precios de 4,34%, la mayor subida que se ha visto desde octubre, y que lo dejó a las puertas de los 70 dólares. Este jueves, sin embargo, los precios se han moderado ligeramente, hasta el entorno de los 69,5 dólares.

Los analistas de Bloomberg Intelligence, por su parte, confirman el peligro de que los precios se vayan por encima de los 100 dólares. "En un caso extremo, el cierre del estrecho de Ormuz puede generar una disrupción de hasta 10 millones de barriles diarios de petróleo, disparando temores severos por la oferta, y un rally de los precios impulsado por el pánico", señalan Salih Yilmaz y Will Hares, analistas del equipo de energía de la agencia.