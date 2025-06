A qué se dedican los cinco chinos con más dinero del mundo

De los 500 grandes multimillonarios del mundo, 51 son de China y 13 de ellos pertenecen al sector tecnológico, según la lista que elabora Bloomberg. Sin embargo, el chino más rico del mundo, Zhong Shanshan, ha ganado prácticamente toda su fortuna gracias a su apuesta por el agua embotellada.

Con una fortuna estimada en 61.000 millones de dólares, Zhong Shanshan ocupa el puesto 25 de los grandes multimillonarios. Es el actual presidente de la empresa que fundó en 1996, Nongfu Spring, un fabricante líder de agua embotellada, té listo para beber, zumos y bebidas funcionales en China que obtuvo unos ingresos de 5.673 millones de dólares en 2024, un 4,2% más que el año anterior. A día de hoy tiene un valor de 56.700 millones de dólares.

Aunque su mayor acierto fue el hecho de centrarse en el proceso de embotellado para asegurar la calidad y pureza del agua, utilizando técnicas avanzadas y estándares rigurosos. Un movimiento de marketing muy inteligente que le desmarcó de la competencia.

Zhong Shanshan, el chino más rico del mundo. Foto: Alamy

Su otra fuente de riqueza está enfocada en los productos sanitarios. Es el principal accionista de Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, fabricante de vacunas y kits de prueba de hepatitis. Fundada en un principio como un pequeño laboratorio, esta compañía se ha convertido en uno de los fabricantes chinos de vacunas más grandes e influyentes.

Su comportamiento en el ámbito empresarial es un rara avis. Le apodan "lobo solitario": no está presente ni en la política ni en grupos empresariales, llegando a confesar que "no me importa lo que hagan o piensen otros empresarios". En lo personal, cuenta con un perfil asocial: "No me gusta el contacto con la gente ni los banquetes en los que se bebe" (cualquier otra cosa que no sea agua), reconoció hace años en una entrevista con la prensa china.

Zhang Yiming, CEO de ByteDance, y Tim Cook, CEO de Apple, prueban TikTok. Foto: Alamy

Zhang Yiming es, con 57.500 millones de dólares, el segundo chino más rico del mundo. Y todo gracias a TikTok. Cofundó en 2012 ByteDance, la matriz de la conocida aplicación para compartir videos, con 1.840 millones de usuarios activos al mes en el mundo. Actualmente cuenta con una participación en la empresa del 24%, según un informe de Wall Street Journal publicado en septiembre de 2020. La compañía registró en 2024 unos ingresos de 155.000 millones de dólares, registrando un aumento del 29% respecto al año anterior.

Sin embargo, sus inicios fueron en Microsoft en el campo de la microelectrónica, pero terminó probando su aventura en solitario. Y mal no le ha ido. En 2021 renunció como presidente de ByteDance después de abandonar el puesto de CEO a principios de ese año, aparentemente bajo presión del gobierno chino. Aunque, según sus palabras, dejó el cargo porque carece de habilidades de gestión. Esto concuerda con su lado más personal, en el cual confiesa que no le gustan las reuniones.

Una de sus mayores pasiones de Zhang Yiming es la de los videojuegos, pudiendo pasar noches enteras pegado a la pantalla. Al igual que Zhong Shanshan, se considera asocial. "Prefiero actividades solitarias, como estar conectado, leer, escuchar música y soñar despierto sobre lo que podría ser posible", confesó para la revista Time.

Ma Huateng, CEO de Tencent. Foto: Alamy

El podio de las grandes fortunas de China lo cierra, con 56.900 millones de dólares, Ma Huateng, cofundador y director ejecutivo de Tencent Holdings, decimosexta compañía con mayor capitalización bursátil, con un valor que alcanza casi los 600.000 millones de dólares.

Esta empresa tecnológica es conocida por ofrecer una amplia gama de servicios: desde aplicaciones de mensajería, como WeChat; hasta videojuegos, con títulos tan conocidos como League of Legends y Fortnite. También está metida en el mundo de la música, con Tencent Music, un servicio de streaming similar a Spotify; y en servicios en la nube, con Tencent Cloud, enfocado a empresas y similar a AWS. Aunque en realidad se puede decir que hace prácticamente de todo: llamadas, servicios para pedir taxis, comida a domicilio, hacer compras online, pagar cuentas y hasta hacer inversiones.

Lei Jun, CEO de Xiaomi. Foto: Alamy

Lei Jun, cuarto chino más rico del mundo, es el cofundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, una de las marcas de teléfonos más punteras del mundo que logró unos ingresos en 2024 de 50.600 millones, un aumento del 35% respeto al año anterior. También produce ventiladores, relojes despertadores, teteras eléctricas, humidificadores, básculas, taladros, planchas y hasta secadores de zapatos, y desde 2024 la marca china se ha lanzado al mercado de los vehículos eléctricos. También es presidente de la compañía de software Kingsoft. Con todo eso, su patrimonio alcanza los 44.700 millones situándose en el puesto 34 de las grandes fortunas.

En lo personal, a Lei Jun le han comparado con Steve Jobs y hay quien ve un parecido muy razonable con los iPhone de Apple. Lei, sin embargo, esquiva las comparaciones. "Creo que el modelo de negocio de Xiaomi es muy diferente al suyo, aunque haya absorbido parte de su singularidad", declaraba el magnate tecnológico a South China Morning Post en 2018. Su mantra es vender teléfonos a precios asequibles, pero también ha estado intentando entrar en el mercado de la alta gama.

William DIng, CEO de NetEase. Foto: Alamy

El quinto chino es William Ding, cuya fortuna alcanza los 40.600 millones de dólares. Es el fundador y director ejecutivo de NetEase, una de las compañías de juegos online más grandes del mundo, cuya capitalización de mercado es de casi 80.000 millones de dólares. En los últimos tiempos se han expandido al mundo del cine, comercio electrónico y música ante la dura competencia de su rival Tencent.

El magnate también tiene interés en la agricultura sostenible: el brazo de comercio electrónico de NetEase, Yanxuan, vende carne de cerdo procedente de sus propias granjas.