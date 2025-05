Cómo invertir en compañías que resuelven en 5 minutos problemas que llevarían millones de años

Aunque la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la gran narrativa de los mercados por su carácter disruptor, existe otra innovación que está pasando más desapercibida pero que es más importante que la IA, dado que puede transformar los procedimientos de numerosos sectores. Se trata de la computación cuántica, un segmento en el que solamente en los últimos cinco años se han concedido 10.000 patentes relevantes en todo el mundo.

Para aprovechar el potencial de las empresas relacionadas, la gestora especializada en ETF temáticos VanEck acaba de lanzar el VanEck Quantum Computing Ucits ETF, que invierte en 30 compañías, aunque no todas vinculadas directamente por el escaso universo de compañías que todavía existe. De hecho, en este fondo cotizado se han tenido en cuenta a firmas especializadas como IONQ, Rigetti y D-Wave, que generan una gran parte de sus ventas de tecnologías relacionadas con la computación cuántica, junto a otras que son líderes en investigación y desarrollo s o que ya utilizan esta tecnología en su negocio, como Alphabet, Honeywell and Bank of America. "La selección de compañías se basa en el número de patentes relevantes concedidas a una empresa en el campo de la tecnología de computadoras cuánticas", explica explica Moritz Henkel, especialista de producto de VanEck.

Pero que el número de compañías no sea todavía muy amplio no significa que no sea un segmento con potencia. De hecho, según la consultora McKinsey, el mercado de ordenadores cuánticos podría alcanzar los 130.000 millones de dólares en 2040. "Los inversores deben tener en cuenta que las inversiones en tecnologías innovadoras pueden conllevar una mayor volatilidad y riesgos específicos, sobre todo porque los ordenadores cuánticos aún presentan incertidumbres, por ejemplo, en lo que respecta a su usabilidad comercial y su éxito económico a largo plazo, a pesar de sus primeras aplicaciones concretas", apunta Henkel.

Pero su desarrollo cada vez es más innovador. El año pasado, por ejemplo, Google utilizó un procesador cuántico para resolver en menos de cinco minutos una tarea de cálculo que habría llevado a una de las supercomputadoras más rápidas del mundo alrededor de 10 septillones de años. Una cifra que se escapa a la medida humana. "Gracias a su altísima velocidad de procesamiento, las computadoras cuánticas pueden resolver tareas específicas en poco tiempo. A las computadoras normales les tomaría un tiempo desproporcionadamente largo hacer lo mismo", apunta Henkel.

En este sentido, las computadoras cuánticas podrían ayudar a simular estructuras moleculares químicas complejas y, por lo tanto, permitir importantes avances en la investigación farmacológica. O analizar millones de escenarios diferentes en muy poco tiempo, lo que puede generar nuevas oportunidades en sectores como la logística y las finanzas, en combinación con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para aplicaciones como los vehículos autónomos. "Al igual que con muchas otras tecnologías disruptivas, aún no es posible predecir qué empresas serán las principales beneficiarias de este desarrollo. Pero al adoptar un enfoque de inversión diversificado con nuestro ETF, los inversores pueden posicionarse ampliamente en este futuro sector hoy mismo", concluye Henkel.