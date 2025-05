Magallanes: "Al inversor no le interesa si hay o no fusiones" entre Sabadell y otros bancos, sino "la rentabilidad"

El socio fundador y director de Inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín, asegura que "al inversor no le interesa tanto si hay o no fusiones, sino la rentabilidad del proyecto", ante la posibilidad de que el Banco Sabadell busque unirse a otra entidad para hacer fracasar la opa de BBVA.

Martín respondió así a preguntas de Servimedia en un momento en el que la opa BBVA-Sabadell ha entrado en una fase política y este martes se cerrará el plazo del que dispone el Gobierno para decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros o no. El Gobierno ya ha mostrado su "preocupación" por algunos aspectos como las condiciones para las pymes, la cohesión territorial y la inclusión financiera, y sus socios parlamentarios rechazan de plano la fusión.

Esta fase política genera "incertidumbre y retraso en los tiempos", según el fundador de la gestora de fondos. Y es que el plazo para que los accionistas del Sabadell decidan si se adhieren o no a la opa depende de los tiempos del Gobierno. Además, el Ejecutivo puede imponer unas condiciones que hagan más costosa la operación para BBVA e incluso lo disuadan.

Martín descarta que la consulta pública que el Gobierno ha llevado a cabo para recabar opiniones sobre si se verían afectados criterios de interés general influya en los inversores porque "decidirán en función de lo que sea más ventajoso para ellos en términos económicos y de estrategia a futuro de la nueva entidad resultante si llega a haber transacción".

En esa misma línea se pronunció al ser preguntado sobre si una fusión alternativa a la opa para Sabadell con bancos medianos sería más atractiva. "Al inversor no le interesa tanto si hay o no fusiones, sino la rentabilidad el proyecto. Ni una fusión es siempre buena ni un proyecto débil en solitario es el mejor en ocasiones", aclaró.

Magallanes, que posee menos de un 1% de Sabadell, sigue viendo necesidad de mejora de la oferta por parte de BBVA, que es de una acción y 70 céntimos en efectivo por cada 5,3456 acciones de Sabadell. Califica la ecuación de canje actual como "pobre" y apunta que la entidad que preside Carlos Torres tiene "claro margen de mejora" a tenor de sus beneficios y ratios de solvencia.

Ante la posibilidad de que los accionistas vendan antes del canje y no lleguen hasta el final, Martín asegura que dependerá de cómo evolucione la ecuación de canje y si se eleva mucho o se produce una mejora "sustancial" o ambas opciones podría darse el caso de vender antes.

Por último, sobre el nuevo plan estratégico que Sabadell anunciará próximamente al mercado, la gestora espera "mejoras muy sustanciales" en la retribución al accionista, "como así está siendo el caso, síntoma de que la rentabilidad del negocio bancario operativo marcha bien". "Al final, es lo que quieren los inversores, buen negocio, buena rentabilidad y retribución al accionista".