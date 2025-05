M&G ve atractivo en el bono de Japón a 30 años, cuya rentabilidad está en máximos del 2000, en el 3,1%

A lo largo del mes de mayo hemos visto cómo las principales referencias de deuda soberana disparaban sus rentabilidades -aunque en los últimos días se han relajado-, y ahora estamos presenciando cómo los largos plazos marcan, de hecho, hitos históricos. Este mismo lunes, el bono estadounidense a 30 años batía el 5%, algo que no ocurría desde finales de 2023. Desde M&G señalan que, en el caso del T-Note, no tiene tanto sentido irse a vencimientos tan longevos, porque la curva no está lo suficientemente empinada; a 10 años, el bono americano paga prácticamente un 4,5%, con lo que no compensa añadir 20 años de duración para arañar sólo 50 puntos básicos más, ha explicado Pilar Arroyo, investment director de Renta Fija de la gestora, en un encuentro con los medios. Donde sí encuentran atractivo, por el contrario, es en la deuda de Japón a 30 años, cuya rentabilidad está en máximos.

El bono de Japón a tres décadas ofrece prácticamente un 3,10%, lo que rompe con el entorno de rendimientos ultrabajos que ha caracterizado a Japón durante muchos años. Se trata de la rentabilidad más elevada desde el 2000, y ha llegado a tocar máximos históricos (desde que este activo se vendió por primera vez en el mercado, en 1999). El lunes (en la madrugada del lunes al martes en Europa), Japón celebró una subasta de deuda, y la demanda recibida fue la más débil en una colocación de este tipo en Japón en más de una década, según recogió Bloomberg. Ese mismo día, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, había reconocido que las condiciones financieras del país eran peores que las de Grecia.

"Japón tiene un 250% de deuda sobre PIB; esto ya se sabía, no es nada nuevo, su nivel de deuda lleva por encima del 200% desde 2011", ha remarcado Pilar Arroyo; lo que ocurre es que en ocasiones el mercado pone el foco en determinadas cuestiones que antes no pesaban tanto. "Lo cierto es que existe una preocupación sobre el nivel de deuda y el déficit fiscal de Japón", ha añadido. La directora de inversiones en renta fija también ha explicado que en la gestora no han tomado posición en deuda soberana japonesa en los últimos días, "pero en estos niveles se puede tornar en una inversión atractiva y es algo a tener en cuenta". Por lo tanto, "no descartamos comprar en el corto plazo", ha añadido.

La experta también ha remarcado que unas TIRes por encima del 3,5% son "un verdadero problema" para un país con semejante carga de deuda, por el pago de intereses que acarrea, y ha añadido que los aranceles de Trump tampoco han ayudado a la deuda nipona, ya que Japón es uno de los países de los que más productos importa Estados Unidos.