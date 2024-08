El Cac 40 es el único gran índice de las bolsas europeas que está en negativo en el año

Sin duda, la agitación a principios del verano con las elecciones francesas y el revuelo entre el Nuevo Frente Popular y la derecha de Le Pen ha sido un factor determinante a la hora de marcar el avance bursátil del principal índice del país, el Cac 40. Este se ha visto mermado tras los últimos acontecimientos políticos sí, pero otra circunstancia que no ha hecho sino arrojar más leña al fuego ha sido la debilidad de la economía en China. El gigante asiático -que parece no levantar cabeza- ha sido motivo parcial del lastre en las cuentas del sector de lujo, que es una industria con gran importancia en el indicador parisino. El miedo generalizado de las últimas sesiones no permite a la bolsa francesa recuperarse.

Tanto es así, que el Cac 40 es el único índice entre todos los europeos en mantenerse en negativo durante el año. Sin mostrar signos de recuperar el aliento, el indicador galo llegó a tocar su mínimo en lo que va de año el pasado martes, presentando una caída del casi 5,5% y posicionándose en los 7.130 puntos.

A pesar de que durante el mes de agosto el Cac 40 no es el que más cae entre los indicadores de Europa, sí es el que tiene la bajada bursátil más dilatada en el tiempo, pues continúa arrastrando las consecuencias en el parqué de los últimos acontecimientos electorales. En esta misma línea, desde hace un mes el índice francés se ha mantenido cayendo más de un 4,5%.

Las tres grandes compañías del principal índice bursátil de Francia, Louis Vuitton, Hermès, y L'Oreal, pertenecen al sector del lujo, que desde el último mes ha estado mostrando cierta preocupación y, consigo, una decepción entre los inversores. China, que es el principal consumidor de este tipo de bienes, está en un momento económico débil a causa de su crisis inmobiliaria y la floja demanda interna, que está repercutiendo de manera directa en el consumo del lujo.

En lo que va de año, Louis Vuitton y L'Oreal son las empresas enfocadas al ámbito del lujo que han registrado una caída en bolsa con una cifra bastante similar, superando ambas compañías el 13,5% de bajada en su valor bursátil. Esto es un indicador de que el consumo, a raíz de todos los acontecimientos previos, ha ido decreciendo, viéndose así reflejado en el lujo europeo.

Hermès, sin embargo, es la única firma que se mantiene en positivo dentro del índice parisino, con un incremento en su cotización desde que empezó el 2024 de un 4,6%.

Más allá del lujo, otros sectores que no han destacado por sus subidas la bolsa francesa, más bien al contrario, son las tecnologías o la siderurgia. La fabricante de semiconductores STMicroelectronics ha sido la compañía que más caída ha sufrido en lo que va de año, superando el 40% de bajada en su valor. La mayor empresa de aceros a nivel mundial, ArcelorMittal, acompaña el descenso generalizada del indicador galo, con una corrección de casi el 22% en el Cac 40.