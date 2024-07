Cinco de los fondos más activos de bolsa española superan al Ibex con dividendos

Muchos gestores de fondos activos de bolsa española están demostrando este año su buen hacer, ya que de los treinta vehículos de inversión que componen la clasificación de elEconomista.es, once superan el rendimiento del 10,53% del Ibex en el año. Pero si se compara la rentabilidad de estos fondos con el 14,13% del Ibex con dividendos, el número de vehículos de esta categoría que logran un rendimiento mayor se reduce a cinco, aunque la revalorización que obtienen es mucho mayor.

Es el caso de Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga, que se coloca en primera posición de la Liga española con casi un 20%, seguido de Fidelity Iberia, con un 16%, y Cobas Iberia, con un 15,37%. A continuación se encuentran Magallanes Iberian Equity, que logra un 15,06%, y Solventis Aura Iberian Equity, con un 14,21% de rentabilidad en el año.

El fondo de Abante se ha beneficiado de la subida que acumulan los bancos, ya que el sector financiero acapara hasta un 40% de la cartera, según los últimos datos de la gestora, correspondientes al mes de junio. Las principales posiciones del fondo son Caixabank, con un peso del 8,19%, seguido de Banco Sabadell, con un 7,56%, y Unicaja, con un 6,93%. Indra y Grenergy también tienen pesos relevantes, con un 5,72% y un 5,35% respectivamente.

En la cartera del fondo de Fidelity aparece Bankinter entre las diez principales posiciones, con un 6,21% de la cartera, aunque también se encuentra BBVA con un 3,40%, con datos de mayo de Morningstar.

Pero quién está despuntando entre las gestoras value más reconocidas es Cobas AM, la firma fundada por Francisco García Paramés, y no solo entre los fondos de bolsa española. Cobas Iberia puede presumir de haber superado el 15% de rentabilidad sin tener bancos en su cartera. Según el informe del primer semestre de la firma, Técnicas Reunidas fue la compañía que más contribuyó al resultado del fondo, seguida de Vocento. Por el contrario, Grifols y Gestamp fueron las que más rendimiento restaron.

En el fondo de Magallanes sí que aparecían CaixaBank y Bankinter al cierre del primer trimestre, pero entre las principales posiciones figuran Semapa, con un peso del 5,7%, Ibersol (4,8%), Miquel y Costas (4,8%), Catalana Occidente (4,7%) y Repsol (4,3%), según la ficha mensual de junio, donde el sector financiero acapara un 20% de los 29 valores que tiene en cartera.