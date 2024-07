Javier Pineda (Renta 4): "Espero que a partir de 2025 haya fondos de 'criptos' para el minorista"

Javier Pineda gestiona uno de los dos fondos españoles que permiten invertir en criptodivisas, el Renta 4 Cripto FIL, que se lanzó el pasado mes de abril (el otro es el Criptomonedas A FIL, de A&G). Se trata de un fondo de inversión libre o hedge fund, vehículo que no está sujeto a las restricciones de inversión de los fondos convencionales. La cantidad mínima a invertir con Renta 4 son 30.000 euros, y el producto se posiciona en las principales criptos a través de instrumentos financieros cotizados. Esta misma semana, la SEC de Estados Unidos ha aprobado varios ETF sobre el Ethereum, noticia que el mercado estaba esperando y que, en opinión de Pineda, podría revalorizar esta divisa un 60% de aquí a octubre. Estos nuevos ETF se suman a los que EEUU ya autorizó sobre el Bitcoin. Por el contrario, aquí, en Europa, no están aprobados por el momento ETF sobre criptos.

¿Por qué la inversión en 'criptos' a través de fondos sigue estando lejos del alcance del minorista?

Hace ya más de dos años que observé que el mercado de las criptomonedas cada vez tenía más apoyo institucional. Fue entonces cuando me surgió la idea de crear el primer fondo de criptos en el mercado regulado. Y fue la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) la que nos indicó que la única forma de crearlo era como fondo de inversión libre (FIL) y solo para clientes institucionales. Espero que cuando entre en vigor MiCA [Market in Crypto Assets regulation, la primera norma que regula el mercado de criptoactivos a nivel global] a principios de 2025 se puedan crear fondos UCITs para el cliente retail. Las criptomonedas son un activo muy complejo de valorar, además de ser muy numerosas -más de 10.000, muchas de ellas con el mismo uso-. De aquí a unos años, muchas desaparecerán. Por eso me parecería interesante que el cliente retail pudiera tener acceso a manos profesionales a la hora de invertir en ellas. Esperemos que, con MiCA, la CNMV sí permita crear fondos UCITs.

Este mismo lunes, la SEC estadounidense aprobó preliminarmente 3 ETF de Ethereum y esta semana debería aprobar otros cinco. La fecha estimada de entrada en vigor de los 8 vehículos sería el martes próximo, 23 de julio. ¿Qué efecto podemos esperar sobre la cotización de esta criptomoneda?

Así es, la SEC los va a lanzar todos a la vez, como ya hizo con los ETF de Bitcoin, para no favorecer a ninguno. El ETF de Bitcoin entró en vigor el 10 de enero y en 3 meses subió casi un 60%, pasando de 46.000 a 73.000 dólares gracias a las entradas diarias en estos vehículos. Esperamos una revalorización parecida en el Ethereum, que podría pasar de 3.400 a 5.500 dólares estadounidenses. Esta criptomoneda también puede verse afectada positivamente por una victoria republicana en las elecciones de Estados Unidos.

¿Cómo reparte sus pesos el fondo entre las distintas monedas?

El fondo es el primero que se ha creado que es 100% criptos por política de inversión, es decir, tenemos que estar invertidos solamente en criptomonedas. Sólo invertimos en criptodivisas que tienen más de 1.000 millones de capitalización bursátil. Nuestro fondo se divide en tres bloques: un núcleo que es Bitcoin y Ethereum, en el que se invertiría entre un 60% y un 80% del patrimonio; actualmente estamos en el 80%. Un segundo bloque de blue chips: monedas que tienen una capitalización bursátil dentro del top 20 del mercado, como Solana o Ripple. Y luego destinamos entre un 0% y un 10% a Altcoins [abreviatura de las palabras alternative y coins, monedas alternativas], por ejemplo Arbitrum, Optimism o Chainlink.

¿Cuál es la expectativa de rentabilidad y también de volatilidad para este fondo? ¿Qué le ofrece al inversor respecto a un producto de renta variable o de capital riesgo?

En primer lugar, si analizamos las rentabilidades de todos los activos de inversión entre 2013 y 2023, en 7 de esos 10 años el Bitcoin ha sido el activo más rentable, y en los otros tres, el que peor se ha comportado. Esto refleja que es un activo que tiene una gran rentabilidad a largo plazo y una alta volatilidad a corto plazo. Por eso recomiendo que la inversión se haga a largo plazo, que se evite comprar y vender a corto, porque a largo plazo da buena rentabilidades. El ciclo del Bitcoin se compone de tres fases: el halving -que es un periodo de acumulación-, mercado alcista y mercado bajista. Actualmente estamos en el halving, que es un periodo de acumulación. Desde que comienza el halving, hasta un año después en los últimos tres ciclos ha habido rentabilidades de más del 300% [el halving es un elemento clave del protocolo del Bitcoin. Reduce la oferta de nuevos bitcoins que entran en el mercado, lo que puede provocar una revalorización del precio].

¿Y qué niveles de volatilidad puede esperar el inversor?

Si coges los últimos 10 años y, en una cartera global 60 /40 [60% invertido en renta variable, un 40% en renta fija], añades un 10% de Bitcoin, la volatilidad te va a subir solo dos puntos porcentuales, hasta el 11,5% aproximadamente, y la rentabilidad se va a multiplicar por dos. Por eso creemos que es mucho mejor invertir en criptomonedas que invertir en fondos de renta variable o capital riesgo. A largo plazo te da una mayor rentabilidad y tienes una buena ratio rentabilidad/riesgo.

Teniendo en cuenta ese ciclo del Bitcoin que ha descrito, ¿cuál es el momento idóneo para invertir en esta cripto?

Lo óptimo sería invertir, más o menos, seis meses antes del halving; en este caso, teniendo en cuenta que el halving ha tenido lugar en abril de 2024, hablaríamos de octubre. Y mantenerlo durante dos años o dos años y medio. Pero es cierto que el ciclo actual ha sido distorsionado por los ETF de Bitcoin. No sé si vamos a ver un superciclo en el que la fase de mercado alcista se alargue.

¿Inversión en criptodivisas e inversión ESG son dos conceptos contradictorios?

Hay un concepto erróneo sobre las criptomonedas. Normalmente, la gente cree que son muy contaminantes, que se contamina a la hora de minar. Hay dos formas de minar, dos tecnologías: Proof of Work (PoW) y Proof of Stake (PoS). La primera es la que utiliza Bitcoin, y esa sí que es contaminante, necesitas mucha energía para poder minar las operaciones. Sin embargo, el sistema Proof of Stake no necesita tanta energía ni ordenadores muy potentes. Ethereum era inicialmente Proof of Work, pero con su actualización del año pasado cambió a Proof of Stake. Y la mayoría de las criptomonedas son PoS. Siempre se considera que las criptomonedas son algo contaminante y no tiene por qué, es una especie de mito.