Sara Herrando (Norbolsa): "La bolsa francesa es la más atractiva de Europa tras las últimas correcciones"

Sara Herrando, directora de análisis de Norbolsa, la firma de inversión participada por Kutxabank, confía en que la bolsa europea tiene un mayor recorrido por el nivel de valoración en el que se encuentra. Un mejor entorno económico, la posibilidad de revisiones al alza de los BPAs (beneficio por acción) y valoraciones menos ajustadas que en EEUU son, según la experta, las palancas para este mercado. Francia se alzaría actualmente como su favorita, ya que la corrección sufrida por la incertidumbre política deja a la principal referencia gala en niveles de entrada muy interesantes.

¿En qué momento se encuentra actualmente la bolsa europea si se compara con su propia evolución histórica?

En Europa, durante los últimos años había una mayor preocupación por la sensación de una economía más débil, así como por la gran divergencia entre lo que son los países core y los países periféricos, los cuales tenían un mejor tono, al contrario de lo que venía siendo habitual. Las expectativas de algunos datos económicos como el PIB son positivas y puede servir de soporte para los mercados bursátiles. Además, en cuanto a valoraciones, la bolsa americana siempre ha cotizado con ratios bursátiles más exigentes que la bolsa europea, y ahora ese gap se ha intensificado aún más por lo que por el nivel de valoración en el que se encuentran las bolsas europeas tienen un mayor recorrido. Lea también: La bolsa americana se distancia de la europea y ya renta 10 puntos más: es la mayor brecha del año

Esos dos soportes crean un buen caldo de cultivo para la bolsa europea. Nosotros somos optimistas en cuanto a los resultados empresariales. En el primer trimestre fueron positivos y con buenas guías. Pensamos que este mejor tono económico que estamos viendo en Europa, con la recuperación de los PMIs etc, puede reflejarse también en una posible revisión al alza de las expectativas de BPAs para el año 2024, expectativas que actualmente están históricamente bajas. No obstante, en las últimas semanas ha habido varios profit warnings en Europa que nos han preocupado, por lo que estaremos especialmente atentos en las próximas semanas. En definitiva, destacamos tres factores que nos llevan a ser optimistas en bolsa europea: mejor entorno económico, posibilidad de revisiones al alza de los BPAs y valoraciones menos ajustadas que en EEUU.

¿Cómo podría afectar el panorama político a los mercados?

El resultado de este pasado domingo mantiene muchas dudas, porque no está claro si Francia va a poder formar un gobierno sólido, y parece poco probable. Eso genera preocupación no solo para Francia, sino para toda la Unión Europea, porque Francia con Macron era uno de los grandes impulsores de la Unión Europea. La UE había mejorado su imagen con la gestión que hizo del Covid, de avances, de cohesión y de cierta eficacia, y nos preocupa que la debilidad del gobierno francés influya también en Europa. Ya tenemos un gobierno alemán que no está muy fuerte, un gobierno francés más débil... Por contra, hay más confianza en el italiano, algo que no sucedía hace años. En cualquier caso, sí que pensamos que los otros tres factores que mencionaba antes van a seguir apoyando a la bolsa europea.

¿Qué pasos en política monetaria esperan desde Norbolsa?

Nuestra proyección sobre la bajada de tipos es quizá más lenta de lo que espera el mercado, tal y como mantenemos desde la estrategia de finales del año pasado, y el mercado nos ha ido dando la razón. Nosotros vemos solo dos bajadas de tipos en Europa este año, una que ya se ha producido y otra que consideramos que, hasta que no baje la Fed, Europa no va a realizar la segunda bajada, y pensamos que la Fed se puede retrasar hasta diciembre. No somos tan optimistas como el mercado que está viendo una bajada en septiembre.

Dentro de este entorno generalmente positivo para la renta variable europea, ¿por qué bolsa se decantaría en concreto?

Nos parece que, en este momento, tras la corrección de la bolsa francesa, es la más atractiva. Si me hubieras preguntado hace un mes, sería diferente, porque la bolsa francesa era la que estaba con ratios bursátiles más ajustados entre las europeas. Había subido más, había tenido un comportamiento mejor que el resto de bolsas, pero en cambio, con la corrección que ha registrado toda la incertidumbre política, consideramos que es una oportunidad de compra. Hay valores que han sufrido un importante castigo, por ejemplo Vinci, que es un valor con muchos atractivos en el mundo de la autopista, y pensamos pueden ser una oportunidad de comprar con esta corrección que han tenido.

También nos parece atractivo estar en Italia y España por el sector bancario. Por nuestra visión de bajada de tipos más lenta, son los bancos los que lo pueden seguir haciendo mejor, por lo tanto, seguir en esas dos geografías nos parece interesante. Principalmente, tenemos estas preferencias más que en Alemania.

En el último informe de estrategia de Norbolsa muestran una mayor preferencia por los sectores de infraestructura, energía, utilities, alimentación, tecnología, telecos y lujo. Dentro de estos, ¿destacaría alguno por encima del resto?

Claramente infraestructuras. A mí me parece que el sector de infraestructuras es una megatendencia de crecimiento. Creo que las infraestructuras de todo tipo tienen muchísimo potencial de crecimiento, tanto el ligado al transporte como al del tema eléctrico. Además, en un entorno como al que nos dirigimos, de bajada de tipos de interés, lo lógico es que todos estos activos con muchísima visibilidad de ingresos y de largo plazo se van a ver beneficiados en valoraciones. Nos parece que hay que seguir estando en esos sectores. Y entre estos, en España destacamos a Aena, que nos parece que es una compañía con buenas perspectivas.

No incluyen al turismo entre sus favoritos en un momento en el que la mayoría de las firmas lo hacen, con Meliá y IAG con una de las mejores recomendaciones de la bolsa española.

Es una tendencia que la miramos y que nos gusta. Dentro del sector, nos gusta más el tema del aeropuerto, por visibilidad y porque es un activo que a largo plazo puede estar beneficiado por la bajada de tipos. Luego, en segundo lugar, tendríamos los hoteles, y en tercero a las aerolíneas, que es un sector más complejo, con un negocio más difícil y por nuestro perfil de prudencia preferiríamos estar posicionados en los dos primeros que en el último.

También destacan el sector lujo entre los sobreponderados. Aunque el índice europeo de alta gama alcanzaba máximos históricos este año, la mayoría de las firmas de este segmento están viviendo fuertes recortes en las previsiones de ganancias y de márgenes por parte de los expertos.

Dentro del lujo distinguimos dos grupos. Por una parte, las compañías que podemos calificar de cierta reestructuración, como puede ser Kering o Burberry, que están haciendo un replanteamiento de marca y que han tenido un comportamiento en ventas más débil que la otra parte del sector. En ese nicho nosotros no nos posicionaríamos. Y la otra parte del sector sería la de valores que están siendo los líderes en crecimiento de ventas y tienen unas marcas muy consolidadas. Ahí estaría Hermès, Richmond, LVMH... A pesar de que son los valores que mejor lo han hecho dentro del sector y que tienen ratios bursátiles más exigentes que los otros que están en reestructuración, nosotros seguimos prefiriendo estar en ese grupo de valores de calidad, que nos parece que son los que van a seguir haciendo lo bien. Nuestra apuesta por lujo es por intentar aprovechar nuestra visión de que China pueda mejorar a lo largo de este año.

Dentro de las renovables, ¿cómo se posicionan?

En utilities, a pesar de todo el castigo que han sufrido las renovables, que se considera una oportunidad de compra, nosotros preferimos seguir en las integradas, en una Iberdrola o en una Enel. Nos parece que con las integradas también juegas todo el tema de transición energética y el de renovables, pero no tienes una exposición pura a renovables y estás más protegido. A pesar del castigo que han registrado las renovables, estamos más cómodos siguiendo estando en integradas, que además con ello estás también en redes, que nos parece que es un sector de crecimiento importante.

¿En alimentación qué valor destacan?

En alimentación, nuestro posicionamiento consiste en centrarnos más en bebidas que en alimentación pura. Y dentro de las bebidas, nuestro posicionamiento es en cerveceras, en Heineken, Caslberg…, en ese tipo de compañías y no en bebidas premium ni en Penord Ricard. Hemos visto en el primer trimestre cierta mejora en volúmenes en este subsector, y pensamos que, quizás, y sobre todo con este verano que tenemos tan intenso en eventos deportivos, pueden registrar un mejor comportamiento que las compañías puras de alimentación, que quizás les cueste más.

Decía antes que preferían bancos italianos y europeos. En un contexto en el que quizás los tipos se recorten más lento de lo esperado, pero sin más subidas a la vista, ¿cómo ven este sector en general?

Nosotros vemos bajadas de tipos más lentas de lo esperado y pensamos que estas bajadas no son buenas para los márgenes de intermediación y de intereses de la banca, pero lo que producen a su vez es aumento de volumen, de créditos y eso en parte compensa los efectos. Nosotros elegimos los países donde hay más banca retail de calidad, es donde estamos cómodos. Y dentro de España elegimos a CaixaBank por su fuerte posicionamiento en banca retail de calidad, y por su posicionamiento en seguros, que es uno de los líderes en este sector. BBVA y Sabadell pueden estar más parados en bolsa con el tema de la opa. Sí que nos gustaban los resultados que estaba registrando el BBVA, pero con el tema de la opa nos parece que pueden tener menos reflejo en bolsa a la espera de lo que vaya a pasar con esta operación.

En Norbolsa infraponderan los sectores de auto y de 'retail'. ¿No salvan ni siquiera a Inditex?

En auto estamos negativos porque vemos muchísimos retos con la polémica del coche eléctrico. Entre otras, en qué gama de coches el consumidor podría posicionarse, la enorme competencia del sector del coche eléctrico de China… Nosotros estamos más en componentes de coches, y nuestra favorita es CIE Automotive, que siempre ha demostrado una gestión impecable y una capacidad de mantenimiento de márgenes en los momentos malos.

Salvamos Inditex sin lugar a dudas, porque para nosotros Inditex se podría comparar con compañías de lujo o con compañías de zapatillas de deporte, como Adidas o Nike, por ejemplo. En el retail, salvando Inditex, las compañías tienen unos márgenes muy inferiores y poco atractivos, y nos parece que los márgenes no justifican la entrada en este sector.