Kolanovic perdió su magia: el Gandalf de Wall Street abandonará JP Morgan tras dos años de desatinos

"Un mago nunca llega tarde, solo cuando se lo propone". Con esa frase justificó Gandalf ante Frodo su retraso para la celebración del cumpleaños de Bilbo Bolsón, haciendo referencia a la infalibilidad de los brujos, siempre certeros en sus actos y sus juicios. Icono de la cultura popular, el nombre del mago que contribuyó a la derrota de Sauron fue aplicado en 2015 a Marko Kolanovic, analista estrella de JP Morgan, que supo predecir la caída bursátil que se produjo en agosto de aquel año. A partir de entonces se le consideró un oráculo en Wall Street, sin embargo, parece que la hierba de los medianos ha nublado su mente, como dijo Saruman: desde 2022 no da una, y su predicción para el S&P 500 para este año implicaría una caída del 23% para dicho indicador. Con estos mimbres, la firma de Jamie Dimon le ha mostrado la puerta de salida.

Tras 16 años en JP Morgan, Marko Kolanovic, jefe del departamento de estrategia global y codirector de investigación mundial, abandonará la compañía. Así lo indica un memorando interno redactado por la compañía financiera, el cual señala que Kolanovic está "explorando otras oportunidades". El experto de origen croata será sustituido por Dubravko Lakos-Bujas como principal estratega, mientras que Hussein Malik le sustituirá en su puesto de investigador global. Paralelamente, el departamento de investigación creará una rama más, la cual estará dirigida por Stephen Dulake y Nicholas Rosato.

Este movimiento, adelantado por Bloomberg, se produce después de dos años de decepcionantes análisis y predicciones realizados por Kolanovic. El experto tomó una posición excesivamente bullish en 2022, momento en el que el S&P 500 cayó un 19%, lo cual llevó a los estrategas de Wall Street a bajar sus expectativas bursátiles. Posteriormente, Kolanovic cambió de tercio y en 2023 predijo el surgimiento de un mercado oso, lo cual fue un desatino: el S&P 500 subió un 14% el primer semestre y un 24% en todo el año.

Los estrategas de JP Morgan, bajo la dirección de Kolanovic, fueron de los pocos expertos entre las grandes entidades financieras de Wall Street en apostar por ventas en el mercado, incluso cuando compañías como Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America incrementaron y mejoraron sus previsiones. El rendimiento del analista balcánico contribuyó a que JP Morgan realizara recientemente la estimación de ganancias más bajas del S&P 500 este año, situándola en los 4.200 enteros. Pues bien, dicho indicador cotiza actualmente por encima de los 5.500 puntos, nivel que superó por primera vez en su historia este martes.

De esta forma, Kolanovic se quedó solo ante el Balrog, ya que la previsión media del resto de sus colegas se sitúa en los 5.317 puntos, es decir, una caída del 3% respecto a los niveles actuales. El experto, que anticipó el 'flash crash' del 24 de agosto de 2015, fue encumbrado como el gurú de Wall Street, ganándose el apodo de Gandalf. Su estatus era equivalente al de Mithrandir entre los pueblos libres de la Tierra Media: la CNBC llegó a calificarle de semidiós en las entrevistas en las que realizaba análisis bursátiles.

Sin embargo, este croata licenciado en física y física teórica por las universidades de Zagreb y Nueva York concluirá su etapa en JP Morgan, firma en la que entró en 2008 tras su paso por Merril Lynch y Bear Stearns. "No diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas", le dijo Gandalf a los hobbits en su despedida en los Puertos Grises. Desde luego, si algún inversor derrama lágrimas por la salida de Kolanovic, no serán de tristeza.