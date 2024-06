Putin pone condiciones para un alto al fuego "inmediato" con Ucrania y la industria militar europea se desploma

La industria de la guerra europea cae con fuerza en bolsa mientras Putin habla abiertamente de sus condiciones para un paz con Ucrania. El presidente de Rusia ha dicho que si las fuerzas enemigas se retiren de las cuatro regiones orientales reclamadas por Rusia iniciaría las conversaciones. Por su parte también le pediría que renunciase a ser miembros de la OTAN, según ha explicado durante un discurso ante funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores este viernes.

El presidente ruso ya comentó a finales de mayo que estaba abierto a conversaciones de paz, pero siempre lo hizo en base a acuerdos anteriores que habían acabado en fracaso en las negociaciones. Principalmente, el alto cargo ruso se refirió a sus peticiones en Estambul en 2022 y exigió los territorios ocupados. Sin embargo, ahora el mandatario ha hablado abiertamente de un alto al fuego inmediato, una posibilidad que no se había puesto encima de la mesa.

Los términos deberían pasar por la retirada total de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, territorios que se anexiono en los primeros meses del conflicto. En caso de hacer esto y que Ucrania acepte no entrar en la OTAN, Putin ha sentenciado que "lo haremos de inmediato" (detener el conflicto). Cabe destacar que esto supone no solo el territorio conquistado, sino la totalidad de estas provincias a nivel administrativo que, en muchos casos, están bajo control ucraniano. Si Ucrania aceptara estaría renunciando al 30% de su territorio. En ese sentido, el presidente ha explicado que esta totalmente "dispuesto a iniciar sin demora las conversaciones". Ya en las negociaciones dijo que buscaría una Ucrania "neutral, fuera de bloques y no nuclear".

Ucrania, por el momento, no ha dado una respuesta a esta última petición, pero se antoja complicado pues Ucrania siempre ha defendido que la recuperación de estos territorios supone una línea roja en el camino hacia la paz. De hecho, el mismo Volodymyr Zelensky ha defendido que "la liberación de todas las regiones ocupadas" es algo crítico y que cualquier negociación de paz solo puede pasar "por la retirada de Ucrania de todas las fuerzas rusas".

Aunque no se produzcan avances esta posible puerta hacia la distensión se está saldando con una sangría en las grandes armamentísticas europeas, que han subido con fuerza al calor del conflicto. La francesa Thales se desmorona un 5,35%, mientras que la germana Rheimenttal hace lo propio un 3,5%. Por su parte la firma italiana, Leonardo, cae un claro 4,5%, camino similar al del gigante británico Bae System cede un 4,05%. Indra es de las que menos retroceden con un descenso del 1,66%.

Los comentarios de Putin se han producido de forma paralela a la reunión del G7 en Italia en el que se ha aprobado un préstamos de 50.000 millones de dólares a Kiev usando los activos congelados rusos. De manera unánime los miembros del grupo han aceptado tomar esta decisión para utilizar parte de los 325.000 millones de dólares que tienen en activos rusos 'congelados'.

Las declaraciones también se producen a las puertas de la gran cumbre por la paz en Ucrania de este sábado. Mañana se reunirán en Suiza más de 100 países (no estará Rusia) en una conferencia en la que se buscará apoyar a Ucrania y evaluar posibles planes para llegar a un escenario en el que se acabe el conflicto a través del diálogo. De este modo todos los participantes ya conocen cuales son las condiciones de Rusia.