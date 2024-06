Metagestión quiere recuperar los 600 millones de euros de patrimonio en los próximos dos años

Luis Catalán de Ocón es el responsable de la dirección operativa y de inversiones de Metagestión desde principios de año, en lo que supone el enésimo cambio en los últimos ejercicios en una de las gestoras independientes más antiguas. Con una experiencia de más de una década en la industria de fondos de pensiones de Chile, Catalán quiere mejorar algunos de los procesos de la firma para robustecer la rentabilidad y la selección de valores para las carteras, poniendo el foco en ofrecer soluciones para todo el ciclo de vida del inversor. Su objetivo es que la gestora pueda recuperar en los próximos dos años los 600 millones de euros de volumen patrimonial que manejaban antes del Covid.

¿Cuáles son los objetivos de Metagestión en esta nueva etapa?

Estamos intentando devolver a Metagestión al sitio donde ha estado durante muchos años. En los últimos dos o tres ejercicios, con unas rentabilidades por debajo de las expectativas de los partícipes y con cierta rotación en el equipo, se había perdido el foco, y queremos incorporar cosas nuevas al expertise en renta variable y análisis fundamental.

Es cierto que ha habido muchos cambios de equipo en los últimos años. ¿Por qué un inversor ahora debería de confiar en esta nueva etapa?

No puedo hablar en detalle de lo que ha pasado en Metagestión, pero sí que sus propietarios han confiado en mí y en el nuevo equipo, que lleva menos de un año, para hacer un cambio estratégico y darle continuidad en el tiempo.

¿Cómo definiría ese nuevo estilo de gestión?

Fundamentalmente, poner al partícipe en el centro de todas las decisiones que se toman en la gestora. Se trata de tener muy claro que nuestros productos deben ser competitivos, que aporten soluciones a las necesidades de inversión de los partícipes a lo largo de todo el ciclo de vida de inversión, sobre todo más en la edad de acumulación, de 50-55 años, y dar consistencia a los retornos en un entorno competitivo, donde tenemos que generar rendimientos por encima de los benchmarks y por encima de nuestra competencia, neto de comisiones. Para eso nos pagan, para una gestión activa.

¿Hay profesionales nuevos en el equipo?

Yo llegué el 11 de diciembre del año pasado. Oficialmente asumí el cargo de director de inversiones el uno de enero. Y el equipo es el que estaba, pero se fue construyendo a lo largo de 2023. Y creemos que tenemos todas las piezas necesarias con el equipo que está y con las incorporaciones que vamos a hacer. Estamos en un proceso de reforzar capacidades en áreas que creemos necesitan todavía un poco más de impulso. Ya hemos fichado a una persona para la parte de cumplimiento normativo. Y también vamos a hacer un par de fichajes para el equipo de gestión con un perfil más cuantitativo y en la parte comercial.

¿Cuál sería ese perfil cuantitativo que quieren incorporar?

Tiene que ver con un énfasis en los procesos, donde podamos analizar cómo están evolucionando, porque no se puede gestionar aquello que no se mide. Queremos construir herramientas que nos permitan crear unas carteras de buenos activos (análisis fundamental, bottom up) pero que en su conjunto funcionen de manera descorrelacionada, para ganar en mercados alcistas, pero sin quedarse atrás en ninguna circunstancia del mercado. Generar bases de datos, trabajar con el performance attribution, el tracking error y tener medido lo que hace el resto del mercado para poder diferenciarnos.

¿En qué piensan que pueden ser distintos?

Tener productos que sean muy claros, que el partícipe no tenga dudas de qué está comprando y que cumplan con lo que prometen. Y luego está el tema de la consistencia. Vamos a estar focalizados en no cometer errores forzados, no hacer tonterías. Medir muy bien los riesgos de las carteras y ver cómo evolucionan, y tener una visión del contexto económico que nos permita hacer un asset allocation que, a su vez, nos permita concentrarnos dónde creamos que va a haber más oportunidades según el momento del ciclo.

¿Ya no van a seguir entonces una estategia 'value', que ha caracterizado a Metagestión desde el principio?

No cambia tanto la esencia, sino que estamos incorporando cosas nuevas al proceso para darle más consistencia y transparencia a los productos. Al final todos entienden distintas cosas por value. Ha habido una gran evolución en cómo se aplica desde Graham y Buffett, y nosotros al final estamos más enfocados en buscar la calidad de las compañías a un precio razonable. Lo que tenemos que encontrar son buenos activos que generen buenos retornos, o que tengan más capacidad de generar beneficios que el resto del mercado. No buscamos buenas compañías sino las mejores en cada bloque de asset allocation para ganarle al resto del mercado.

En una reciente presentación a los clientes comentaba que quería ofrecer mejores condiciones comerciales a los partícipes para fidelizarlos. ¿En qué van a consistir?

Estamos todavía evaluándolo. Sería crear unas clases que premien la fidelidad, con comisiones más bajas a los partícipes que permanezcan más años para premiar su fidelidad. Pero es algo que estamos estudiando.

Van a lanzar un fondo de renta fija y un fondo de fondos temático que contarán son asesores externos. ¿Quiénes van a ser?

La idea es tener todos los productos necesarios para el ciclo de vida de nuestros clientes. Como somos una casa de renta variable, queremos lanzar productos apoyados por firmas de reconocido prestigio. Estamos negociando con un par de proveedores, pero no hemos cerrado el acuerdo. Son firmas españolas de tamaño mediano, con productos reconocidos y buenos datos de rentabilidad y riesgo. Sé que lanzamos un fondo de renta fija en el pasado, pero en este caso se trata de una firma muy conocida. En el caso del fondo de fondos, tenemos más expertise, pero la idea es apoyarnos también en equipos de reconocido prestigio y ser ágiles en la estrategia.

¿Sería una firma internacional en este caso?

No, también será una gestora española bien conocida. En los dos casos, son firmas independientes.

¿Qué objetivo de captaciones tienen planteado con estos cambios?

Esperaría recuperar un nivel de 600 millones en los dos próximos años. Aunque es un objetivo desafiante, queremos crecer y que nuestros productos de calidad lleguen al máximo posible de partícipes. Pero no queremos que sea un crecimiento indigesto, sino que se pueda conseguir poco a poco, con los resultados por delante de la estrategia comercial.

¿Tienen en perspectiva realizar alguna adquisición para acelerarlo?

En principio no se ha evaluado ninguna adquisición.

¿Tienen pensado lanzar algún plan de empleo simplificado?

Tenemos ya un plan de pensiones, gestionado por Renta 4, que sigue la estrategia del Metavalor Internacional. Lo que nos gustaría reforzar es esta pata y la de planes de empresas. Dar una solución a las pensiones en España es algo con lo que nos queremos identificar, que está en mi ADN, y la sociedad española necesita una solución a largo plazo. De momento, vamos a continuar con el plan que ya tenemos, que tiene en torno a diez millones de euros, y la idea es empezar a hablar con empresas para ver de qué manera podemos ayudarles.

¿Y en la pata de alternativos?

De momento no estamos haciendo nada directamente. Seguramente será más adelante una de las cosas en las que diseñemos una estrategia, pero lo que queremos hacer bien es lo que hemos hecho tradicionalmente y recuperar rentabilidad.

¿Sigue operativa la sicav que se lanzó en su momento en Luxemburgo para distribuir en Italia?

El proyecto de distribución se desechó y se aprovechó la estructura de la sicav para montar una gestora nueva que estuviese enfocada en activos alternativos, que se lanza desde Metagestión, porque el capital es de la familia que está detrás, pero que será una entidad independiente. Gestora española con vehículo luxemburgués.

Con su experiencia en los fondos de pensiones de Chile, ¿qué diferencias ve con la industria de inversión española?

La principal diferencia es que Chile ha desarrollado una cultura del ahorro super potente y los fondos de pensiones son unos monstruos, comparado con el resto del mercado. Hace unos años llegaron a tener 250.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Tienes un sector financiero sobredimensionado respecto a su economía y super profesionalizado. Y este ahorro del 10% mensual que los chilenos están obligados a hacer se ha invertido durante muchos años en infraestructuras del país, ha bajado los costes de financiación de las empresas nacionales y ha mejorado mucho las condiciones de vida de los chilenos respecto a sus vecinos de la región. Han demostrado que ahorrar capital e invertirlo en activos del país y también internacionales da buenos resultados a largo plazo.

Con esa perspectiva, ¿cómo valora el cambio que hizo el ministro Escrivá en España?

Es muy importante pensar en los incentivos que tiene la gente. Si estás persiguiendo un objetivo como es aumentar el ahorro con una de las tres patas del sistema, tienes que dar unos incentivos que sean lo suficientemente fuertes para que tenga sentido para las empresas. Y como no ha ido a la par para suplir la falta de incentivos por el lado del ahorro individual, no se ha llegado a una solución. Se debería incentivar el ahorro.