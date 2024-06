Casi todos los fondos de bolsa india tienen ganancias de doble dígito en el año pese a las últimas caídas

Al BSE Sensex, el principal índice de la Bolsa de Valores de Bombay, no le ha sentado bien que la coalición que lidera el partido de Narendra Modi haya perdido la mayoría absoluta en las pasadas elecciones del subcontinente asiático, lo que le obligaría a alcanzar acuerdos con la oposición en la próxima legislatura. Este miércoles cerraba con una caída del 6%, una pérdida que, no obstante, no ha afectado demasiado a los fondos que invierten en renta variable india, una categoría que gana de media un 11,41% en el año, según datos de Morningstar a 3 de junio, con casi todos los vehículos ofreciendo rendimientos de doble dígito.

Durante la última década la India ha dado un salto de gigante gracias a las políticas económicas llevadas a cabo por el Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio) de Modi, que también ha recibido críticas por su exacerbado nacionalismo hindú frente a la minoría musulmana y cierto retroceso de derechos civiles, lo que le habría hecho perder la mayoría en la cámara baja.

El impulso que recibió la economía india después de la pandemia, que se ha mantenido gracias a su papel de intermediario en los conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania, al ser importador de petróleo ruso, han permitido que cada vez se acerque más a las primeras potencias mundiales, lo que recibió el favor de los inversores, con subidas de doble dígito del Sensex en los últimos años. Únicamente en 2022 sufrió una caída inferior al 6%.

Esto se ha traducido en que los fondos de renta variable india ofrezcan más de un 10% anualizado a diez años de media y un 13% anualizado tanto a cinco como a tres años. Hay vehículos que ganan en 2024% más de un 20%, como es el caso del Jupiter India Select (23,79%) y Schroder ISF Indian Equity (20,34%).

Pese a que la primera reacción de los inversores ha sido vender-lo que ha llevado al principal índice a reducir las ganancias en el año al 2,17%- ante la dificultad que puede entrañar para Modi tener que llegar a acuerdos con la oposición para seguir adelante con las reformas económicas, los expertos recuerdan el potencial del gigante asiático en los próximos años.

"El resultado de las elecciones en India es claramente una decepción para los inversores en comparación con las expectativas que tenían al principio. Sin embargo, es importante centrarse en el largo plazo y no prevemos cambios políticos significativos en el probable tercer mandato de Modi. Los motores del crecimiento de la India siguen centrados en la manufactura, la infraestructura y el consumo", señalan en Franklin Templeton.

Kenneth Akintewe, responsable de deuda soberana asiática de abrdn, explica que el inicio de la etapa del BJP en el poder se caracterizó por su política de coaliciones, pese a lo cual fue capaz de impulsar reformas clave. "Existe el riesgo de que se apliquen políticas algo más populistas, pero, afortunadamente, en el lado fiscal, el punto de partida es un comportamiento fiscal mucho más sólido de lo esperado y una posición fiscal estructuralmente más fuerte que proporciona importantes amortiguadores, reforzados por mayores transferencias del Banco Central de la India al Gobierno", apunta.

Por su parte, Nick Payne, director de inversiones de la estrategia global de renta variable de mercados emergentes de Jupiter AM, insiste en la misma idea de que la India mantiene intacto su potencial pese a la pérdida de escaños de la coalición de gobierno de Modi. "El recuento final de 290 escaños ganados por la Alianza Democrática Nacional (NDA) del BJP es menor de lo esperado, pero suficiente para permitir que el gobierno de coalición liderado por Modi regrese al poder. Los resultados son claramente decepcionantes, pero a largo plazo creemos que el impacto en las perspectivas de India debería ser mínimo", subraya.

Payne considera que "la escala y el éxito de las reformas históricas y la capacidad de mantener el enfoque y la dirección para el futuro continuarán impulsando el crecimiento de India en el futuro", y asegura que la continuidad del partido gobernante también debería permitir la continuidad de la agenda de reformas del gobierno, aunque con un giro hacia un mayor apoyo inmediato a la población rural de India. "Invertimos en empresas de alta calidad con posiciones competitivas fuertes y con amplias oportunidades de crecimiento que pueden beneficiarse de la inmensa oportunidad que existe en India; una oportunidad a largo plazo que no se ha reducido hoy más de lo que lo estaba ayer", recuerda.