South Park es una señal de mercado: las acciones que se mencionan en la serie acaban sucumbiendo y tiene su explicación

Los inversores estadounidenses son especialistas en detectar señales de mercado que ayuden a intuir por dónde van a ir los tiros. Algunas pueden parecer más serias y otras más extravagantes, pero lo importante es que tengan sentido. Dentro de esta fenomenología, los llamados indicadores contrarios tienen su relevancia. Estos se podrían definir como señales que van en contra del sentimiento prevaleciente del mercado, arrojando pistas veladas sobre lo que puede venir después. Un reciente informe de una casa de análisis de mercados americana ha detectado un indicador contrario en algo tan insospechado como los capítulos de la polémica serie South Park.

Para poner en contexto a los lectores que no hayan oído hablar de ella, South Park es una serie estadounidense de dibujos animados no precisamente para el público infantil estrenada en 1997 y que se sigue emitiendo con 26 temporadas a sus espaldas. Narra las peripecias de un grupo de adolescentes en un pequeño pueblo de la América profunda (Colorado). La fama le ha llegado a la serie por no escatimar en humor negro, violencia, insultos, palabrotas y un exagerado sarcasmo. Todo para satirizar la sociedad, la actualidad y la cultura estadounidense a través de historias surrealistas.

El vínculo entre la serie y los mercados lo ha hallado el analista Brent Donnelly, de Spectra Markets, inspirado en un post de X (antes Twitter) que leyó recientemente. En ese post, el usuario, Citrini Research, incluía una imagen promocional de uno de los últimos capítulos de South Park -titulado El fin de la obesidad- en la que uno de los adolescentes protagonistas se pincha en la barriga uno de los famosos medicamentos contra la obesidad que están causando sensación en los últimos meses, especialmente en EEUU. Junto a la imagen, el usuario de X posteaba: "Es el sueño de todo inversor en momentum ir largo cuando algo es un nicho y montarlo hasta que se convierta en episodio de South Park".

"South Park lleva más de 20 años capturando el espíritu de la cultura y es imposible argumentar que todo lo que se ridiculiza en la serie no está ya totalmente valorado por el mercado", teoriza Donnelly. En otras palabras, lo que el analista quiere decir es que, cuando una empresa ya es tan famosa/exitosa a nivel social como para salir en la serie, posiblemente ya haya experimentado su peak en bolsa. Es decir, este éxito de la empresa ya se ha visto reflejado en el precio y que se la ridiculice en cierto modo en la serie -especialidad de los creadores de la misma- puede constituir todo un punto de inflexión en su rendimiento.

Según explica Donnelly, la lógica sería similar a la del conocido como Magazine cover indicator (Indicador de portada de revista). Este indicador se basa en que cuando algo se convierte en una portada rimbombante de las revistas económicas, ese fenómeno está precisamente ante su punto de inflexión en los mercados. El ejemplo más famoso es el de la una portada de BusinessWeek de 1979 titulada La muerte de las acciones. Los años 70 habían sido en general una mala década para el mercado bursátil y en el momento en que se escribió el artículo el índice Dow Jones estaba en mínimos. Sin embargo, 1979 marcó aproximadamente un punto de inflexión, y las acciones pasaron a disfrutar de un mercado alcista durante la mayor parte de las dos décadas siguientes.

Otro ejemplo claro se vio con el cambio de siglo. La revista Time publicó su icónica revista con la persona del año en 1999 mostrando a un viejo conocido: Jeff Bezos, CEO de Amazon. Por supuesto, eso fue la puerta al pinchazo de la burbuja de las puntocom. Un caso sonoro fue también la portada de la revista Fortune hablando de la "fiebre del oro inmobiliario" en EEUU en el verano de 2005. No hace falta comentar lo que acabó ocurriendo apenas un par de años después.

Con South Park pasaría algo similar. "Todo lo que aparece es bien conocido y corre el riesgo de reversión tras un masivo rendimiento por encima del mercado", apunta Donnelly. Al igual que ocurre con otros indicadores contrarios, como el de las portadas, es raro que una empresa aparezca de forma destacada en South Park, y si lo hace, es probablemente una señal de que la empresa está al frente y en el centro del 'espíritu' del tiempo' actual, remarca..

Para apuntalar su tesis, el estratega aísla en su informe todas las menciones a empresas en los 328 episodios de South Park emitidos desde el 13 de agosto de 1997. Utilizando varios sitios web, Google e Inteligencia Artificial, el analista ha evitado seleccionar con sesgo propio los episodios y solo ha incluido capítulos en los que la empresa cotiza en bolsa en EEUU y la compañía ocupa un lugar destacado en el mismo: "Si Burger King aparecía de fondo algunas veces, no la incluí en mi lista. Por el contrario, aunque Walgreens (la segunda mayor cadena de farmacias de EEUU) no es el tema del episodio de la vacuna contra el covid de marzo de 2021, sí aparece de forma destacada".

El listado que elabora el analista con 30 episodios y apariciones de cotizadas de Wall Street es revelador, ya que la acción mediana tiene un rendimiento inferior al del S&P 500 en un 7% al año siguiente de la emisión del capítulo. Dentro de ese listado, hay ejemplos que muestran claramente la dinámica. El primero corresponde a Starbucks. En el episodio Gnomes, emitido en diciembre de 1998, llega a South Park una cadena de cafés llamada Harbucks, extremada parodia de Starbucks. Durante el capítulo, se ironiza sobre el daño que hace a los pequeños negocios familiares la llegada de una gran cadena así y sobre el propio plan de negocio de la misma. En ese momento Starbucks estaba en la conversación. Aunque había sido fundada en los 70, había salido a bolsa a comienzos de los 90 y desde 1996 su expansión había sido internacional. Al año de aparecer parodiada en South Park, la acción lo hacía un 24% peor que el S&P 500.

Otro ejemplo muy similar corresponde a Something Wall-Mart This Way Comes, emitido por primera vez en noviembre de 2004. La empresa caricaturizada es esta vez Walmart, el minorista por excelencia para que los americanos hagan la compra. En el capítulo, la apertura de un centro comercial del gran distribuidos es un acontecimiento en la localidad, creando un frenesí de compras y dando trabajo a muchos habitantes. Sin embargo, al poco tiempo, South Park se convierte en una localidad fantasma por el influjo del centro comercial y los protagonistas de la serie quieren clausurarlo.

La historia es similar: aunque operativa desde los años 60, Walmart había experimentado un importante auge en los años previos al episodio. En 1998, Walmart introdujo su concepto 'mercado de barrio' con tres tiendas en Arkansas. En 2002, apareció por primera vez como la mayor corporación en EEUU en la lista Fortune 500. En 2005, la empresa llegó a controlar aproximadamente un 20% de la industria de comestibles al por menor en EEUU. Sin embargo, un año después del episodio, a finales de 2005, Walmart lo hacía un 21% peor que Wall Street.

Hay otros casos palmarios, como el de las firmas de cannabis (MedMen y Tilray) que aparecen en un par de capítulos entre 2018 y 2019. En ese momento, esas acciones experimentaron un boom que se desinfló con fuerza después. Al año siguiente de aparecer en la serie, Tilray arrojaba un rendimiento del 91% por debajo del S&P 500 y MedMen de un 99,8%.

Las redes sociales también se llevan lo suyo. Un año después de un capítulo en el que se ironizaba sobre el fenómeno de los fake news a los pocos meses de las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump, Facebook (ahora Meta) lo hacía un 17,8% peor que el mercado. Cabe recordar que en la primavera de 2018, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acabó compareciendo ante el Senado de EEUU por el uso indebido de datos de usuarios de la red social en la campaña de las citadas elecciones. Previamente, en 2015, se había emitido otro episodio en el que se abordada el tema del acoso en redes sociales justo posterior al auge de Twitter. Las acciones del entonces pájaro azul lo hacían un 48% peor que el S&P 500 al años siguiente.

No todos los casos analizados muestran lo mismo. Los sucesivos episodios de 2013 sobre la PlayStation-manía surgida con el lanzamiento de la PlayStation 4 por parte de Sony fueron sucedidos de un leve rendimiento inferior de la compañía y de Microsoft los seis meses siguientes, aunque con un rendimiento superior pasado un año. Acercándose al mundo más reciente, el de la pandemia, la acción de Pfizer lo hizo un 32% mejor que el resto del mercado un año después del capítulo de marzo de 2021 que fue un especial sobre la pandemia. Sin embargo, las acciones de la farmaceútica lo hicieron un 27% peor que el mercado al año siguiente de un capítulo de 1999 sobre la Viagra.

Pero el gran 'tema' del análisis de Donnelly son los mencionados medicamentos contra la obesidad, como el Ozempic. Que un capítulo emitido el 24 de mayo ironizase sobre el uso de estos fármacos en pleno auge de los mismo y tras haberlo 'reventado' en bolsa estos meses (el espectacular caso de la danesa Novo Nordisk alzándose como mayor cotizada europea) puede marcar un interesante punto de inflexión.

Algo que el analista de Spectra aprecia también en los lanzamientos de nuevos fondos cotizadas (ETF) de sectores y estrategias, que a menudo son un indicador contrario. "La lógica es que una tendencia tiene que estar vigente durante mucho tiempo y tiene que ser extremadamente popular antes de que una empresa financiera llegue a la conclusión de que un nuevo producto para monetizar la tendencia a través del inversor minorista ganará suficientes activos como para que merezca la pena", explica, poniendo como ejemplo el ETF de los futuros de bitcoin en el pico de la cripto-manía en 2017.

Una mención, la de los ETF, que no es casual, ya que a continuación Donnelly adjunta la siguiente noticia del 21 de mayo: Roundhilll lanza un ETF de medicamentos GLP-1 de pérdida de peso. ¿Será el siguiente gigante que sucumba tras aparecer en South Park? "Caveat emptor (expresión latina que recomienda precaución al comprador). No es mal momento para aligerar la cesta del GLP-1. Está todo valorado por el mercado", cierra el analista.