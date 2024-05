Foro Medcap: El mercado tiene un hambre de OPV que no veíamos desde 2021

"Hay una serie de hechos que indican que estamos en entorno mucho más favorable" para las salidas a bolsa después del exitoso debut de Puig, ha afirmado Javier Villota, director ejecutivo de Goldman Sachs, durante su intervención en una mesa redonda en el Foro Medcap. Este Foro, que se celebra desde el martes y hasta hoy jueves en el Palacio de la Bolsa de Madrid, es el gran evento anual de las pymes cotizadas. El movimiento del inversor americano a las 'small caps' europeas puede dejar retornos entre el 20% y 30%.

Desde Goldman Sachs no esperan "una fiesta" en lo relativo a los debuts bursátiles como en 2021, "ni una actividad disparada", pero sí "una normalización", un regreso a los niveles del periodo 2016-2018 en este sentido. "Hemos presenciado signos positivos, en un 2024 en el que "ya hemos visto transacciones en distintas jurisdicciones europeas, en las que además hemos sido responsables", como son Galderna (farmacéutica que debutó en Suiza), CVC Capital Partners (firma de capital riesgo que se estrenó en Amsterdam), Douglas (cadena alemana de perfumerías) y la propia Puig.

Sin 'inversores ancla'

Javier Villota también ha explicado que en los debuts recientes de Puig, Galderna y CVC no ha sido necesario contar con inversores ancla (en inglés, cornerstone) que ya se hubieran comprometido a adquirir paquetes relevantes y garantizar el éxito de la operación. Esta es "una herramienta útil en situaciones de incertidumbre, ya que te permite garantizar que la transacción probablemente esté en la senda adecuada", ha explicado, ya que, al tomar ese grupo de inversores una participación que puede ascender a la mitad de la operación, se "estrangula" al mercado y se anima a los inversores a acudir. "Pero en las transacciones de este año hemos visto que, dada la calidad de los activos y la demanda, podíamos generar el mismo efecto de escasez sin esos inversores ancla", ha explicado Villota.

Además de Puig, "hay otras once empresas en España que, oficialmente, piensan en salir a bolsa. Sí que estamos asistiendo a un movimiento positivo y un apetito que no vimos en 2022 ni en 2023", ha señalado, por su parte, Fallon Painter, CEO de Mediatree Europe, quien ha añadido: "Tengo un outlook bastante positivo, existe ese apetito, pero todo el ecosistema tiene que apoyar. Soy optimista, pero con cautela". También el ejecutivo de Goldman Sachs ha apuntado a esa cautela, ya que "tendremos baches en el camino"; es posible que algunas compañías lo intenten pero no tengan éxito en su salida a bolsa.

Por su parte, Elías Rodríguez-Viña, director general de Renta 4 Banco, ha querido señalar que el debut bursátil "es una gran oportunidad para determinados empresarios, pero no todo el mundo quiere salir a bolsa". Ha puesto el ejemplo de dos grupos exitosos, Mercadona e Inditex, la primera de las cuales no cotiza. "Lo importante es que las empresas que decidan hacerlo tengan una propuesta de inversión seria", ha comentado. "Es necesario contar con un plan de negocio bien hecho y con capacidad de ejecutarlo. Debe haber recorrido para la acción; si el primer inversor que confía en ti no puede aspirar a una TIR superior al 15%, no tiene mucho sentido", ha añadido.

En la mesa, que estuvo moderada por Ignacio Escrivá de Romaní, socio de Cuatrecasas, también participó David Vázquez, secretario del consejo de administración de Gestamp. La compañía salió a bolsa en abril de 2017. "En aquel momento ya habíamos llegado al nivel de madurez adecuado", ha explicado Vázquez. "La salida a bolsa supone realmente un cambio cultural. En nuestro caso, desde los años 90 ya teníamos en nuestro capital un socio de referencia, Arcelor, que tuvo un 35% de Gestamp hasta la salida a bolsa". Tener un socio de este tipo les obligó a formalizar cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo. "Un importante hito antes de salir al mercado es emitir bonos. No es lo mismo, pero sí es un ejercicio importante, incluso el folleto se parece [al de la salida a bolsa]. Como ejercicio previo, emitir bonos tiene mucho sentido", ha apuntado.