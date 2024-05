La cuenta atrás para que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos ya ha empezado. Si se cumple el guion, será el próximo jueves cuando los recorte. Y aunque no está claro el camino que seguirá después, uno de los efectos negativos de que el precio oficial del dinero sea menor es que la rentabilidad de los depósitos bancarios también tenderá ajustarse a esa nueva realidad de precios. Una forma de amarrar rentabilidades altas durante más tiempo es recurrir a los depósitos con vencimientos más largos. Los más rentables ofrecen rendimientos de hasta el 3,59%.

Las mejores ofertas pertenecen a los bancos europeos. Concretamente, hay tres con vencimiento a 24 meses que alcanzan esa rentabilidad del 3,59%. Se trata del de SME Bank, fundado en Lituania; del de Haitong Bank, la sucursal española de uno de los principales bancos de inversión con negocio de valores en China; y del del italiano Banco Progetto. Los tres requieren una inversión mínima de 10.000 euros, y la cantidad máxima a remunerar es de 100.000 euros (ver gráfico). Ahora bien, la forma de contratar cualquiera de ellos es a través de la plataforma de ahorro Raisin, que da acceso a la oferta en depósitos y cuentas de algunos bancos europeos, que son más rentables que los de los bancos españoles.

Un aspecto a tener en cuenta es la fiscalidad de cada uno de estos tres depósitos. Por ejemplo, en el caso del de SME Bank, Lituania tiene una retención fiscal estándar del 15%, pero existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 10%. Sin embargo, el segundo, el de Haitong Bank, al ser la sucursal española aplica la retención fiscal estándar española, del 19%. En el caso del de Banco Progetto, en Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país y no será necesario presentar ningún documento.

Si se prefiere contratar un depósito directamente en la entidad, el más rentable está en manos de Renault Bank, que ofrece un 3,44% a 24 meses, también. A diferencia de los anteriores, la cantidad a depositar para recibir esta remuneración es más baja, de 500 euros. También está adherido a un Fondo de Garantía de Depósitos diferente al español, al francés, aunque en la práctica funciona igual. El FGD garantiza los primeros 100.000 euros por depositante en caso de quiebra de la entidad.

Qué pertenezca al FGD español están los depósitos de EBN Banco. Tiene tres con vencimientos a 18, 24 y 36 meses y todos ellos ofrecen una remuneración del 3,10% a partir de los 5.000 euros.

Aunque el BCE empiece a flexibilizar su política monetaria y esto pueda afectar a la rentabilidad de los depósitos, hay que tener en cuenta que todavía no está claro qué hará después, en la reunión de julio. "El BCE está estableciendo una clara distinción: las próximas decisiones consisten en moderar el ritmo, no necesariamente en iniciar un ciclo de recortes propiamente dicho", señalan en Ruben Segura-Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America. En su opinión, "vemos pocas posibilidades de que se produzca otro recorte en julio".

"Creemos que la inflación de los servicios y el crecimiento de los salarios siguen siendo demasiado elevados para que se produzcan recortes consecutivos en junio y julio, por lo que podría tratarse de un recorte de línea dura", coincide también Felix Feather, economista de abrdn.