China 'abandona' el dólar: Pekín funde el equivalente a la economía de Portugal en bonos de EEUU en dos años

La independencia de China del dólar podría estar fraguándose en estos momentos. Los últimos datos en el mercado de bonos y de metales preciosos revelan ciertos patrones que son coherentes con este plan. Pekín está vendiendo grandes cantidades de activos denominados en dólares, reduciendo su stock de bonos americanos, para adquirir a cambio grandes cantidades de oro entre otras cosas. Desde el año 2021, China se ha deshecho de deuda norteamericana por un montante equivalente que supera a toda la economía de Portugal. Pero lo relevante es que Pekín está acelerando el ritmo de las ventas de bonos americanos en los últimos meses, según se desprende de los propios datos del Tesoro de EEUU.

Según datos oficiales del Tesoro de EEUU, a los que ha tenido acceso elEconomista.es, los bonos estadounidenses en poder chino han caído en solo un año en más de 100.000 millones de dólares. China atesora en estos momentos poco más de 767.000 millones de dólares en deuda americana, la menor cantidad desde 2009. En los últimos años, Pekín ha ido reduciendo su peso entre los 'tenedores extranjeros' de deuda estadounidense de forma rápido en los últimos años: desde 2021 hasta 2023, la reducción de la deuda americana en manos chinas ha sido de más de 300.000 millones de dólares, una cantidad que supera a la economía de Portugal entera (con un PIB de 260.000 millones de dólares). Japón sigue siendo el mayor 'tenedor' de bonos del Tesoro americano, con casi 1,2 billones de dólares.

Mientras que el dólar pierde peso entre las reservas chinas, el oro no para de 'engordar'. La estrategia de diversificación está siendo rápida y clara: el oro representa ya casi el 5% de todas las reservas chinas, el porcentaje más alto desde al menos 2015, según revelan desde la agencia Bloomberg. Poco a poco el banco central sigue aumentando su exposición al metal precioso como se ha señalado anteriormente, no obstante resulta muy complicado tener una imagen certera de cuánto oro tiene esta institución. La propia institución, para proteger los intereses económicos del país, prefieren mantener una parte de sus reservas (o no reservas) de forma oculta.

"El Banco Popular de China no tiene la obligación de revelar todas sus compras de oro y hay motivos para creer que está comprando más oro del que informa públicamente. La estimación del Consejo Mundial del Oro sobre las compras totales de oro por parte de todos los bancos centrales del mundo ha superado con creces los incrementos de reservadas publicadas oficialmente desde 2022", apuntan los expertos de Gavekal Research.

China y el oro

Pero no solo el banco central: "En China la demanda de oro lleva tiempo aumentando. El banco central ha sido un comprador constante en los últimos tiempos, pero el mayor impulsor ahora parece ser la compra a inversores minoristas. Como la vivienda y las acciones han decepcionado persistentemente en China, una porción mayor de los ahorros de los hogares chinos está fluyendo hacia el oro como alternativa", aseguran los analistas de Gavekal Research.

China se ha deshecho de un volumen récord de bonos estadounidenses en el primer trimestre de 2024, intensificando el alejamiento del país de los activos denominados en dólares. Según explican los analistas de Bloomberg, Pekín vendió 53.300 millones de dólares en bonos del Tesoro y de agencias de Estados Unidos de su reserva. Con estos movimientos, China está fortaleciendo su 'arsenal' financiero, puesto que los activos denominados en dólares han demostrado ser vulnerables si el país que los posee emprende acciones cuestionables a ojos de Occidente. Sin embargo, el oro se almacena habitualmente de forma física y su confiscación requeriría la 'fuerza'.

Estos datos superan con creces al de años anteriores. Las ventas de China han aumentado hasta tal punto de que los inversores han llegado a temer un incremento de las rentabilidades de los bonos estadounidenses, según los analistas consultados por Yahoo Finance.

La independencia del dólar

Desde Bloomberg explican, más allá de la diversificación como estrategia, China también está desdolarizando sus reservas como una herramienta geopolítica para reducir el 'poder' del billete verde en el sistema monetario global. El miedo a las sanciones estadounidenses tras la congelación de los activos rusos denominados en dólares, como respuesta a la invasión de Ucrania, desencadenó por primera vez este patrón entre los bancos centrales de los países que no son aliados de EEUU.

En un discurso a principios de este mes, Gita Gopinath, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) admitió que el aumento de las compras de oro por parte de los bancos centrales en los últimos dos años -el "desarrollo más notable" en las reservas mundiales de divisas durante ese período- apunta a un movimiento de los países para protegerse de las sanciones occidentales. Como señalaba Gopinath, a pesar de que su uso es muy limitado en las transacciones, el oro generalmente se considera un "activo seguro y políticamente neutral" que puede almacenarse en el país de origen y estar protegido de sanciones o incautaciones.

Jamie McGeever, experto de Reuters, explica que al analizar los flujos de reservas de divisas en un mundo dividido en tres bloques (un bloque 'dominado' por Estados Unidos, un bloque que se inclina hacia China y otro bloque de países no alineados), es evidente que la proporción de oro en las reservas totales de divisas del bloque chino lleva aumentando durante muchos años. Pero esa no es una tendencia impulsada únicamente por China y Rusia, como cabría esperar, aunque China ha reducido claramente su exposición al dólar.

Como destaca Gopinath, la participación del oro en las reservas de divisas de China se duplicó con creces hasta el 4,9% actual desde menos del 2% en 2015. Durante el mismo período, las tenencias de China ajustadas por valoración de bonos del Tesoro Estados Unidos en relación con las reservas totales de divisas cayeron alrededor del 30% desde el 44% anterior, un desplome de 14 puntos más que notable.

Mientras tanto, la participación del oro en las reservas de divisas de los países del bloque estadounidense se ha mantenido prácticamente estable, lo que demuestra que "los administradores de reservas de divisas tienden a aumentar las tenencias de oro para protegerse contra la incertidumbre económica y geopolítica, incluido el riesgo de sanciones", asegura la experta del FMI.

Es el dólar, la moneda dominante en el mundo y símbolo del poder estadounidense, se verá probablemente afectado a medida que las tensiones geopolíticas alienten a los países a aumentar sus tenencias de oro y otras monedas, lo que podría ir erosionando poco a poco la ventaja fiscal y comercial que otorga EEUU tener la divisa de reserva más importante del mundo.