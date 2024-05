Cecabank y Bit2Me se alían para ofrecer 'criptos' al cliente minorista a través de la banca

La banca española y las entidades financieras tradicionales tienen la oportunidad de entrar en el negocio de las criptomonedas muy pronto, desde el momento en que entre en vigor la regulación europea, a partir de diciembre de este año. Por ello, algunas empresas están trabajando para que esto suceda tan pronto como la normativa lo permita. Se espera que en los próximos meses el sector financiero ofrezca a sus clientes minoristas la opción de operar con activos digitales.

Cecabank y Bit2Me están con los preparativos. Tras firmar una alianza, las dos compañías trabajan conjuntamente para que los bancos y demás entidades puedan ofrecer activos digitales a sus clientes, según han avanzado ambas este lunes en una convocatoria de prensa. El objetivo es poner en marcha este servicio cuando la normativa europea, Markets in Crypto Assets (MiCA), lo permita. Entrará en vigor a partir de diciembre de 2024. Ambas ofrecerán estos servicios a entidades españolas, europeas y latinoamericanas.

Ese será el pistoletazo de salida para que la banca y las instituciones financieras entren en el negocio 'cripto', ya que están esperando que la ley se haga efectiva. A su vez, esto facilitará la adopción por parte de los clientes minoristas. Los particulares lo están demandando, la posibilidad de operar con criptomonedas, por lo que las empresas de la industria han de adoptar esta innovación, señala Cecabank.

"Hemos visto un cambio importante. Hace dos años, no había mucho interés [en la adopción de las criptomonedas] por parte de las entidades tradicionales. Pero desde el momento en que estas ven que la regulación llega, no hay excusa para seguir mirando a otro lado porque, si no lo ofreces tú, vas a entrar en competencia con otra entidad regulada que ofrezca este servicio", ha dicho Aurora Cuadros, directora corporativa de Security Services de Cecabank.

En este sentido, MiCA va a proporcionar el marco regulatorio a las instituciones financieras para que puedan entrar en este negocio y, a los proveedores de servicios de criptomonedas que ya operan, les requerirá su adaptación a la normativa, con un periodo transitorio.

Como parte del acuerdo anunciado por las dos compañías, Cecabank se encargará de la parte de la custodia y Bit2Me de la ejecución y de la infraestructura en la que se basan las operaciones con criptomonedas, la tecnología de libro de registro distribuido (DLT). La firma 'cripto' ya lo ofrece fuera de las entidades tradicionales, al neobanco bilbaíno Fazil y a la firma canadiense de multiactivos RevoluGROUP.

"No puedo dar nombres, pero hay más bancos españoles y europeos con los que estamos hablando", dicen desde la firma 'cripto'.

Por otra parte, además de la colaboración conjunta entre la firma de criptomonedas y el banco mayorista para prestar este servicio, Cecabank ha anunciado que ha entrado en el capital de Bit2Me, aunque no ha dado a conocer a cuánto asciende su participación. Hace menos de un año, Telefónica e Investcorp anunciaron una ronda de financiación de 14 millones de euros al exchange, con lo que ahora Cecabank se suma a su grupo de inversores.