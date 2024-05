Banco Santander entra en 'La Cartera' con el objetivo en los 5 euros por título

Como la mayor parte del sector bancario del Ibex 35, Banco Santander cierra su peor semana bursátil del año. La caída de su acción por debajo de los 4,75 euros por título hace saltar la orden de compra de La Cartera de elEconomista.es en la entidad. Así, la estrategia toma posiciones en Banco Santander con el objetivo puesto en los 5 euros que implicaría un retorno del 8,7% a precios del cierre semanal.

Recientemente, Banco Santander encontró en esos 5 euros por acción un freno además de que supone su último techo sobre el parqué, ya que no supera esta barrera psicológica desde hace más de 5 años al cierre de una sesión. No obstante, el consenso de expertos que recoge FactSet considera que la acción de la entidad tiene un recorrido por delante superior al 17% hasta los 5,4 euros que establecen como precio objetivo. Por otra parte, Banco Santander repartió esta semana un dividendo de 0,95 euros brutos (abonado este 2 de mayo y con una rentabilidad a precios actuales por encima del 3,8%) que La Cartera no pudo aprovechar al ser la fecha de corte el lunes.

No obstante, las previsiones que recoge el mercado anticiparían el pago de otro dividendo de 0,83 euros brutos para septiembre. Además, la compañía se ha comprometido a realizar una recompra de acciones por un importe valorado en 1.460 millones de euros y un precio por acción máximo de 4,76 euros por título. En total, y con cargo a los resultados del 2023, las recompras totales rozarán los 2.770 millones de euros y la retribución total del accionista superaría los 5.535 millones (también con cargo al 23) que implica un payout del 50% del beneficio neto atribuido del Santander.