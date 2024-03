Los inversores muestran un interés creciente por el agua como tema de inversión, según revela un análisis publicado por BofA con el telón del fondo del Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo viernes, 22 de marzo. Sin embargo el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 14, que es el de "Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos", es el que recibe menos financiación de entre todos los ODS de Naciones Unidas (que son 17). Todas las noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.

El Foro Económico Mundial (FEM) estima que se necesitan 175.000 millones de dólares al año para alcanzar los objetivos del ODS 14 para 2030, pero entre 2015 y 2019 solamente se invirtieron 10.000 millones de dólares. Por su parte, el ODS 6 de la ONU (el de "Garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos") precisa unos 114.000 millones de dólares anuales.

Existen múltiples vehículos a la venta en España que permiten posicionarse específicamente en la temática de Agua, que es uno de los subtemas que contempla el proveedor de datos sobre fondos Morningstar. Varios de estos productos están etiquetados como artículo 9 según el Reglamento SFDR de la UE, lo que implica que son los más exigentes en sostenibilidad y que tienen que demostrar su contribución a su objetivo medioambiental. El más rentable a 3 años (se ha tomado este plazo porque no todos alcanzan los 5 años de antigüedad) es el KBI Water I EUR. Este fondo de Amundi ha batido tanto a su categoría como al benchmark de dicha categoría (el S&P Global Water) en los últimos tres años. Se anota un 9,8% en rentabilidad anualizada a 3 años, y roza el 4% en lo que llevamos de 2024, según los datos de Morningstar a 12 de marzo. Invierte en 47 empresas, y aglutina el 42% de los activos en las 10 primeras posiciones. Entre las 10 primeras, destaca por su peso la francesa Veolia, que pondera un 5,9%, seguida de otras como Xylem o Essencial Utilities.

Con cuatro estrellas de Morningstar y algo más de volatilidad (supera el 18% para este producto), el BNP Paribas Aqua C C es el segundo mejor fondo de agua en rentabilidad anualizada a 3 años, al subir un 8,5% a tres años. Se dejó un 18% en 2022, para ganar cerca de un 17% en 2023, y en 2024 repunta otro 5,2%. Está menos concentrado que el anterior, ya que los 10 valores que más pesan no llegan a ser un tercio de la cartera, según recoge la web de Morningstar. De nuevo, Veolia es la que más pondera, seguida de American Water Works.

Entre 2020 y 2023, el Pictet-Water R EUR no logró batir al S&P Global Water, pero sí lo está consiguiendo este año, en el que se anota un 7,4%, con datos de Morningstar a 12 de marzo. Este producto tiene el 40% de su patrimonio en sus 10 primeras posiciones, encabezadas por Xylem, Ferguson y Republic Services. La comisión máxima de gestión es la más alta entre este grupo de fondos, al alcanzar el 2,9%.

El Allianz Global Water AT EUR sube un 8,2% a 3 años, y casi un 8% en el presente ejercicio. En el último lustro sólo bate al S&P Global Water este año, y lo superó por muy poco en 2022. Tiene 32 valores en cartera, menos que los anteriores fondos, con Xylem, Pentair y Geberit a la cabeza.

Ya por debajo del 7% anualizado en el trienio encontramos distintos productos de DWS, Swisscanto, J. Safra Sarasin, Robeco, Banque Palatine, Fidelity International y un fondo español, de Banca March. El DWS Global Water LD, con un 6,9% anualizado y un 3,9% este año, tiene dos estrellas Morningstar, rating que está por debajo de la media de esta selección. Bate por unas décimas al índice S&P Global Water este año y el anterior, después de no conseguirlo entre 2020 y 2022. El Fidelity Sustainable Water & Waste A Acc EUR, por su parte, destaca por ser el que mejor lo hace de este grupo en 2024, al subir un 8,6%.

El March Intern. Mediterranean A EURC, lanzado en septiembre de 2019, lo hace mejor que el Global Water de S&P en tres de los últimos cinco años. En cartera, entre los valores que más ponderan están la empresa noruega de piscifactorías Salmar y la española Iberdrola.

¿'Bonos azules'?

"Estamos respondiendo cada vez a más preguntas de los inversores sobre la financiación de la biodiversidad y la naturaleza, incluidos los bonos azules", se señala en el documento publicado por BofA. Más allá de la inversión en agua a través de empresas cotizadas, los llamados bonos azules ofrecen otra vía para posicionarse en esta temática, pero aún son incipientes. Por otro lado, no son una categoría en sí misma, sino un subconjunto de los bonos verdes, según explican los analistas del banco estadounidense, que han percibido que "están ganando atención los bonos en los que todos los ingresos se destinan a proyectos relacionados con el mar o los océanos". Los bonos azules "son un nombre más antiguo para los canjes de deuda por naturaleza", que redirigen la deuda de los países hacia determinados proyectos climáticos.