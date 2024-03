Solos dos compañías tienen recomendación de venta en el Ibex 35

El número de recomendaciones de compra dentro del Ibex 35 no es tan elevado como en meses pasados, con 17 firmas con el mejor consejo posible frente a las 22 recomendaciones de tomar posiciones que llegaron a alcanzarse, según el consenso de mercado. Sin embargo, estos cambios de recomendación llegan también al lado opuesto de la tabla, y los expertos reducen de cuatro a dos los consejos de venta en el índice nacional, y actualmente sólo recomiendan deshacer posiciones en los títulos de Enagás y Naturgy.

ACS y Redeia son las dos compañías que se salen de la lista de ventas, con actuales recomendaciones de mantener, según el algoritmo que emplea elEconomista.es con el consenso de mercado de FactSet. De hecho, era principios de febrero cuando la constructora recibía su primer consejo de venta desde hacía una década, al ser la firma, por entonces, con mayor empeoramiento del consejo dentro del índice desde que arrancó el año. Ahora, la firma presidida por Florentino Pérez, que presentaba un beneficio neto de 780 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 16,7% con respecto a los 668 millones que se anotó en 2022, cae casi un 9% en bolsa en lo que va de año, aunque sus títulos han podido borrar parte de las pérdidas en las últimas jornadas.

El camino bursátil de Redeia, que desde que empezó el año ha tenido uno de los consejos más volátiles del Ibex 35, transitando entre el vender y mantener, es más optimista, con una leve subida del 1%. La valoración de la antigua Red Eléctrica también anota una mejora en las últimas jornadas, con un precio objetivo de 17,19 euros, según el consenso de FactStet. Lo mismo ocurre con su recomendación, y tras las mejoras de cartel de las últimas sesiones se deshace del vender.

Las credenciales con las que cuenta Naturgy son de todo menos optimistas. La firma sufre una corrección de sus títulos de más del 27% en bolsa, que sitúan a su acción en mínimos de 2020 -en plena crisis sanitaria-, en el entorno de los 19,6 euros. Su valoración también desciende en las últimas semanas, con un precio objetivo medio de 23,8 euros, y tiene el mayor número de recomendaciones de venta desde el año 2009 -desde que hay registro en Bloomberg-, con el 81% de las firmas de análisis que siguen el comportamiento de Naturgy aconsejando deshacer posiciones.

Las dos ventas

"Naturgy no proporcionó una perspectiva de ebitda para 2024, lo que implica que se mantendrá la divergencia en las previsiones de consenso. El proyecto Géminis quedó en suspensión y se reiteró la política de dividendos. Nos mantenemos en la parte baja de las previsiones de BPA de consenso", explican desde Barclays, donde recomiendan vender sus títulos y también rebajan el precio objetivo de la utility a 24 euros (desde los 25 anteriores).

Enagás es la otra compañía con recomendación de venta, de la cual -tal y como se avanzaba- no logra desprenderse desde julio de 2021. La firma es la que ve una mayor mejora del consejo, según el algoritmo de FactSet, desde que arrancó la temporada de resultados (a finales del Ibex 35). Sin embargo, pese a esta mejora, la compañía no logra quitarse aún el cartel de vender. Y es que, el sector de las utilities no lo está teniendo fácil en los últimos meses, ya que sus dividendos, que son uno de los más atractivos del Ibex 35, compiten directamente con la deuda pública en un entorno en el que las rentabilidades de los bonos se han disparado tras los incrementos en los tipos de interés.

Con una caída del 13% en el año, sus acciones tocaban niveles de 2012 hace unos días. Su valoración también sufre un recorte en el último mes, y se queda en el entorno de los 16,7 euros. "Las cifras de 2023 son un éxito y las previsiones para 2024 superan en un 10% el consenso de Bloomberg en beneficio neto. Por otro lado, Enagás decidía sorprendentemente recortar el dividendo para 2024-26 de 1,74 euros/acción a 1 euro/acción. Una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 7%, pero creemos que muchos inversores se cuestionarán la sostenibilidad del dividendo después de 2026", opinan desde JP Morgan.