El Ibex 35 ofrece un potencial del 13%: los analistas lo ven en 11.766 puntos

La invitación para unirse a la fiesta bursátil ha tardado más en llegar en el Ibex 35 que en el resto de principales bolsas, pero el optimismo inversor ha despertado también aquí. Las últimas subidas sacan al índice español del terreno negativo en el que transitaba desde que arrancó 2024, y se anota ganancias anuales del 2,7%. Esta subida no solo deja a la referencia nacional en máximos del ejercicio en curso, sino en los niveles de cotización más elevados desde enero de 2018. Cabe recordar que su hermano rico, el Ibex con dividendos (que también tiene en cuenta las retribuciones que las empresas pagan a sus accionistas), sí que había recibido antes el pase a la fiesta mundial de los máximos en bolsa, y ya batía niveles históricos de cotización la semana pasada.

Las valoraciones del consenso de expertos recogen también esta mayor confianza en el camino bursátil del Ibex 35, y le otorgan el precio objetivo más alto desde el año 2011, en los 11.766 puntos, que suponen un potencial alcista del 13% desde los niveles actuales. Dicho de otra forma, los expertos creen que la referencia podría alcanzar cotas no vistas desde hace 14 años en los próximos 12 meses, ya que era 2010 cuando el Ibex 35 se movía en la zona de los 11.700 puntos.

Esta confianza en el buen desempeño de los títulos de la plaza española ha ido creciendo mientras avanzaba el año, con un incremento del 1,6% en el precio justo con respecto a lo que estimaban los analistas el primero de enero. Así, después de sufrir un leve deterioro a mediados de febrero, la valoración del índice ha vuelto a repuntar de la mano de los resultados empresariales de las compañías.

Con las cuentas de casi todas las firmas ya sobre la mesa (solo falta Inditex -que presenta este mismo miércoles-, Acciona, Acciona Energía y Naturgy por presentar los resultados correspondientes al 2023 dentro del Ibex 35), el índice registra un crecimiento de casi el 4,3% por beneficios, los cuales superan en un 4% las ganancias estimadas por el consenso de analistas. Unas cifras que han sido gratamente recibidas por los inversores y que han impulsado la cotización de muchas de las firmas, como el caso de las entidades bancarias.

Excepto BBVA, donde las valoraciones van persiguiendo al precio al marcar, sesión tras sesión, nuevos máximos anuales en bolsa, las otras cinco entidades bancarias del índice español ofrecen potenciales de más del 18%, pese a estar entre las compañías más alcistas del mismo (ver gráfico). De hecho, el Ibex Banks, que recoge a los seis bancos españoles, cotiza en niveles de 2018, con una subida anual de casi el 15%. Unos resultados récord en la mayoría de los bancos han tenido mucho que ver en estas subidas.

La reunión del BCE de la semana pasada, en la que el organismo volvía a cumplir con el guion previsto y mantenía el precio del dinero sin cambios (con el tipo de refinanciación en el 4,5%, máximos de 2001) sentaba bien a los títulos de estas compañías, pese a que el primer recorte de tasas está cada vez más cerca, con unas previsiones de inflación que ya rozan el objetivo del 2%.

"Al cierre de la semana pasada, el Ibex 35 logró superar por la mínima los 10.300 puntos, mostrando que tiene más miedo que once viejas. En cualquier caso, la ruptura de esa resistencia es una señal de fortaleza que refuerza mi hipótesis de trabajo de que en próximas semanas el Ibex 35 acabará yendo a buscar siguientes objetivos en los 11.000/11.200 puntos, que son los altos de 2017", indica Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader. Ahora bien, el experto matiza que "antes de ello, no me sorprendería asistir a una consolidación un poco más amplia, sobre todo si coincide con que el resto de bolsas mundiales acometen una fase de digestión de las últimas y fuertes subidas. La buena noticia es que dudo que esta consolidación profundice por debajo de los recientes mínimos marcados en los 9.800 puntos, que a mi entender se han convertido en el soporte que no debería de ser perdido si queremos seguir confiando en mayores alzas en próximas semanas", completa.

El recorrido estimado para los próximos 12 meses para el resto de principales plazas es inferior al del Ibex 35, excepto en la plaza británica (con un potencial del 16%), que es la única más rezagada que el índice español, con tibias ganancias del 0,3% en bolsa anuales. No obstante, todas estas referencias ofrecen potenciales superiores al 7%, incluso en el caso del EuroStoxx, que cotiza en niveles que no veía desde hace más de dos décadas, o en el S&P 500, en máximos históricos con la ayuda del impulso de la inteligencia artificial.

Empresas con mayor potencial

Al desgranar por valores, el 45% de las firmas del Ibex 35 (16 compañías) cuentan con potenciales superiores al 20% para los próximos meses, y solo tres compañías no ofrecen recorrido actualmente (Fluidra, Rovi y ACS). El líder de este ranking no es una sorpresa, con Grifols en cabeza con un recorrido estimado del 107%. Este fuerte potencial no se debe a una mejora en la valoración de la firma (cae un 10% su precio objetivo), sino a su batacazo bursátil, con un descenso del casi 47% de su valor en bolsa en el año, después de los repetidos ataques de Gotham City. Además de los informes en los que se ponía en entredicho las cuentas de Grifols, la tormenta también se cernía sobre sus títulos al presentar las cuentas anuales sin la firma de su auditor, KPMG, el pasado mes de febrero.

Solaria y Acerinox son las siguientes con mayor potencial del Ibex 35, con sendos recorridos del 52% y del 38%. Sus casos coinciden con el de la farmacéutica, ya que el gran recorrido con el que cuentan sus títulos se debe a la caída de los mismos (del 40% en el caso de la energética y del 9% en el de la acerera). No obstante, la valoración de ambas firmas no se ha deteriorado al ritmo que el valor de su acción.

Mención especial merece IAG, que se cuela entre las compañías con mayor potencial del Ibex 35, con un recorrido de más del 36%, con ganancias de casi el 2% en bolsa. Cifra que coincide con el incremento de su valoración desde el primero de enero, del 2%, y se queda con un precio objetivo de 2,46 euros, según el consenso de FactSet.