Telefónica acude al mercado con un bono verde perpetuo de 1.000 millones

Telefónica ha acudido al mercado este miércoles para colocar un bono híbrido verde perpetuo, según recoge Bloomberg. Su importe ascendería a 1.000 millones según esta agencia de noticias, y la demanda por parte de los inversores estaría alcanzando los 4.300 millones. Y el cupón estaría en la horquilla comprendida entre el 5,75% y el 5,975%. Todas las noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.

Los bonos perpetuos no tienen fecha de vencimiento, de modo que el inversor no recupera el capital a no ser que los venda, pero tiene derecho a un cupón fijo anual indefinidamente. En este caso, el cupón quedará establecido durante 8,1 años, hasta el 15 de abril de 2032, y a partir de ese momento se irá volviendo a fijar cada 8 años. Los bancos colocadores son BBVA, BNP Paribas, BofA, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Société Générale y SMBC.

Se trata del segundo bono verde que emite Telefónica en 2024, que el pasado 17 de enero colocó 1.750 millones en una emisión con 2 tramos: uno a 8 años y otro a 12. La teleco, que es uno de los grandes emisores españoles de deuda sostenible, se suma a otras compañías que ya han captado dinero en mercado este año bajo la etiqueta sostenible. Redeia emitió 500 millones a 10 años el 3 de enero, Iberdrola colocó un híbrido verde perpetuo de 700 millones al 4,875%, Ibercaja se estrenó en el mercado de deuda verde con una operación de 500 millones y CaixaBank cerró una emisión verde de 1.250 millones de euros a 8 años, al 4,125%.

Este miércoles, Telefónica también ha lanzado una oferta de recompra de bonos híbridos por 1.300 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el precio pagado por la compañía por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos ha sido de 100.300, con una rentabilidad del 4,375% y con fecha de rescate de 6 años. La oferta finalizará el 13 de marzo de 2024 a las 17.00 horas, salvo que se extienda, se reabra, se retire o se cancele, a la entera discreción del emisor. Del calendario planteado por Telefónica, la fecha límite de aceptación será el próximo 13 de marzo.