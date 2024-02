La UE analiza un plan de inversión en IA un 60% superior a la cifra que ésta capta vía fondos

El viernes pasado, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, proponía "poner a trabajar el ahorro" que "duerme" en las cuentas bancarias de los ciudadanos europeos, que cifraba en 35.000 millones de euros, "para financiar la transición climática, nuestro esfuerzo de defensa y la inversión en inteligencia artificial". Todas las noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.

En concreto, Le Maire planteó que, dado que la Unión del Mercado de Capitales "no avanza", los estados miembros que sí deseen dar pasos en este proyecto se unan para lanzar "un producto de ahorro europeo" en los próximos meses, con el objetivo de canalizar flujos de capital hacia dichas temáticas. El proyecto de creación de un auténtico mercado único de capitales en toda la UE se lanzó hace ya 9 años, pero por ahora no se ha convertido en realidad. Un 67% de los inversores institucionales españoles considera la ESG al tomar decisiones.

Le Maire realizó esta propuesta en el marco de una reunión informal del Eurogrupo (el órgano que reúne a los ministros del ramo de la zona euro) en la ciudad de Gante (Bélgica), tras la cual colgó un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter) realizando estas declaraciones: "Europa no puede debilitarse económicamente como lo hace desde hace meses por no tener las reservas financieras suficientes. Europa no puede dejar escapar el giro climático (...). Tampoco puede dejar pasar el giro de la inteligencia artificial porque no es capaz de ponerse de acuerdo sobre esta unión de mercado capitales y de hacer trabajar el ahorro de los europeos. 35.000 millones de euros duermen hoy en las cuentas bancarias europeas, en lugar de estar construyendo la prosperidad de la Europa del mañana, en vez de financiar la inteligencia artificial y la transición climática", afirmaba el ministro de Finanzas galo en este vídeo, que alcanza los 9.000 comentarios y los 4.000 reenvíos de otros usuarios.

Esos 35.000 millones de euros superan, por sí solos, en un 58% el patrimonio actual que suman los fondos de inversión centrados en la inteligencia artificial (IA). Esta temática aglutina, según datos de Morningstar, más de 22.200 (22.209, exactamente) millones de euros en vehículos de inversión en todo el mundo. Este proveedor de datos localiza cerca de una cincuentena de productos enfocados específicamente en esta temática (lo que no quiere decir que la IA no reciba otras muchas inversiones a través de multitud de fondos con enfoques más amplios).

Un 7% de la inversión 'verde'

Por otro lado, esos 35.000 millones de euros a los que hace referencia Le Maire también suponen un 7% de la inversión total en fondos de inversión climáticos, de acuerdo con un informe publicado por Morningstar el pasado mes de septiembre, con datos correspondientes a junio de 2023.

Según los datos de esta agencia, el patrimonio en vehículos que invierten en cuestiones climáticas o verdes alcanza los 534.000 millones de dólares en todo el mundo (unos 493.000 millones de euros). Esta cifra incluye a su vez cinco tipologías de fondos: los de transición climática, de bajas emisiones de carbono, de bonos verdes, de energías limpias y tecnología, y finalmente de soluciones climáticas. Teresa Ribera critica a gestoras como JP Morgan o Pimco por abandonar la alianza Climate Action+.

La cantidad destinada a estas temáticas verdes se ha multiplicado en el último lustro, según pone de relieve el mismo estudio: "El menú de opciones disponible para los inversores enfocados en el cambio climático a nivel global se ha disparado en los últimos cinco años", señalan los analistas de Morningstar. "Hemos identificado más de 1.400 fondos y ETF [fondos cotizados] con un mandato relacionado con el clima, en comparación con los menos de 200 que contabilizamos en 2018". Entre el arranque de 2022 y junio de 2023, los activos en este tipo de fondos se dispararon un 30%. El informe también destacaba que Europa aglutinaba el 84% de estos activos, frente a un 8% de China y un 6% de Estados Unidos.

'Inflation Reduction Act'

"En la transición climática hay un fallo de mercado claro. Es necesario movilizar fondos y proyectos más rápidamente que hasta ahora", lamenta Ricardo Pedraz, consultor de Afi especializado en riesgos climáticos y de sostenibilidad. En el Viejo Continente, la canalización de la inversión y los avances sostenibles "se están realizando vía regulación y vía estandarización de mercado. Eso es muy europeo. Pero falta esta parte, muy anglosajona en concepto, y creo que imprescindible", explica este experto. Se refiere a "la colaboración público-privada, la financiación combinada, los instrumentos públicos de financiación para dinamizar las decisiones de financiación privada, que son imprescindibles para acelerarlo", añade. En Estados Unidos, la IRA (Inflation Reduction Act) es un claro modelo de apoyo en este sentido, y también en la útima Cop28 en Dubai se realizaron apuestas de este tipo.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha cifrado en 800.000 millones de euros la cantidad que la UE debe invertir entre 2030 y 2040 para alcanzar sus objetivos climáticos.

