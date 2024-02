Rovi ocupa el podio en mejora de recomendación y valoración del Ibex 35 este año

El viento sopla a favor de la compañía farmacéutica Rovi, tanto para el precio de su acción como para sus valoraciones. La firma se encuentra casi en máximos del año en bolsa, que la sitúan a menos de un 8% del pico histórico de cotización que alcanzó en 2021 -tras el boom sanitario de la pandemia del coronavirus-, con unas ganancias del 14% en 2024. Un buen hacer en el parqué que se recoge de la misma manera en la recomendación, ya que es la firma del Ibex que anota una mayor mejora en el curso, y la segunda, detrás de Ferrovial, con un mayor incremento en el precio objetivo.

Con estas credenciales arranca la farmacéutica los primeros meses del año, tras haber cerrado el ejercicio anterior con una subida de más del 66%. La mejora de consejo, según el algoritmo que emplea elEconomista.es con el consenso de mercado de FactSet, deja a Rovi con el mejor cartel desde el pasado noviembre. Una fuerte recomendación de compra que, entonces, duró pocos días, y que ahora vuelve a recuperar. Antes del pasado noviembre, hay que remontarse más de un año atrás para encontrar un mejor consejo de Rovi que el actual.

Así, la valoración de la compañía de los López-Belmonte, que tiene como negocio principal la comercialización de heparinas, registra una mejora desde el primero de enero del 11%, con un precio objetivo actual de 68,8 euros, que la deja con un potencial de subida de casi el 3%.

En cuanto a los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2023, y donde también se conocerán las guías para 2024, Rovi rendirá cuentas el próximo 27 de febrero. Las estimaciones del consenso de FactSet esperan un beneficio neto para la firma de 167 millones de euros para el conjunto de 2023, lo que supone un 16% menos que lo que reportó en 2022. Un descenso con el que ya contaba la farmacéutica debido a la evolución del coronavirus, ya que gran parte de sus ingresos dependían de la vacuna Moderna. El mismo descenso en las ganancias netas seguirá presente en 2024, según las previsiones, ya que se esperan 160 millones de euros para este año.

"Prevemos unos resultados del cuarto trimestre que muestren caídas interanuales de las principales líneas dela cuenta de resultados (ventas -12,2%, ebitda -39% y beneficio neto -45,5%), pero que podemos considerar incluso positivos", indican desde Renta 4. En primer lugar, añaden desde la firma, "porque el cuarto trimestre de 2023 compara con un cuarto trimestre de 2022 que fue excepcionalmente positivo, con un ebitda trimestral récord que superó los 100 millones de euros. En segundo lugar, vemos riesgo al alza en los resultados, ya que viene siendo habitual a lo largo del ejercicio que la compañía supere las estimaciones del mercado e incluso las previsiones internas, además, la temporada de vacunación en el otoño/invierno ha superado las previsiones", explican.

"De cara a 2024, Rovi ha anunciado que prevé que sus ingresos desciendan con respecto al 2023 en un dígito medio. No obstante, hay factores que pueden afectar considerablemente esta estimación y que son difíciles de adelantar a esta altura del ejercicio", recuerdan desde Renta 4. No obstante, desde la firma recuerdan que lo mismo ocurrió en 2023 y finalmente experimentó sendas revisiones al alza de las estimaciones, que inicialmente apuntaban a una caída de los ingresos de entre el 10% y el 15%. "No podemos descartar nuevas revisiones que pudieran, como ha sido el caso en 2023, elevar la generación de beneficios e impulsar la cotización, llevando a esta hasta nuevos máximos históricos".

Juan José Fernández Figares, analista de Link Securities, cree que Rovi está cotizando la mejora del crecimiento de sus resultados a medio/largo plazo, a partir de 2025, siendo 2024 un año de consolidación. "El valor presenta unos múltiplos ajustados a precios actuales, por lo que creo que le va a costar continuar con el mejor comportamiento relativo que ha venido teniendo", apunta el experto, a la vez que señala la complejidad de encontrar firmas del sector salud que ofrezcan buenas oportunidades: "El sector está muy convulso, con las grandes farmacéuticas comprando biotecnológicas para aumentar su gama de productos e introducirse en nuevos mercados. Es en este tipo de compañías donde puede haber oportunidades, pero no es fácil identificarlas".