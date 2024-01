John Tidd (Hamco): ""Me contentaría con más del 15% de rentabilidad en los próximos años"

Si uno piensa en un gestor en España que practique el deep value sin duda que uno de los primeros nombres en salir sería el de John Tidd y el fondo que asesora para Andbank, Hamco Global Value Fund, que cerró el año pasado con casi un 11% de rentabilidad, pero que logra un 24% anualizado en los tres últimos años. Con 2.351 partícipes y algo más de 86 millones de euros de volumen patrimonial, Hamco, que fue el segundo mejor fondo activo de bolsa global en la Liga de elEconomista.es en 2021, cuenta con una exposición del 48% a empresas asiáticas en una cartera en la que las firmas coreanas acaparan el 29%.

De cara al futuro, ¿tienen capacidad de mantener este ritmo de revalorización?

Hay que tener en cuenta que con el Covid pudimos rotar la cartera a valores muy interesantes y generar muy buenas revalorizaciones en los años siguientes. En los últimos cuatro años [en 2024 cumple su quinto aniversario de vida] hemos visto un ciclo económico de manera comprimida. Dicho esto, es complicado, porque por mi experiencia como gestor, mi track record sería más de un 18% y me daría por contento si conseguimos más del 15%. No pretendemos mantener ese nivel todos los años. De hecho, el año pasado estuvimos por debajo del índice, casi un 11% porque teníamos bastante cash, que nos costó dinero, y fue una equivocación. Es bueno mirar a largo plazo con expectativas realistas. Daríamos por buenos porcentajes cercanos a nuestro track record.

Pero la última década de mercado ha sido complicada. ¿Cree que será más fácil el 'deep value' que practica o igual?

El año pasado teníamos un PER de cartera de 4 veces beneficios y 0,4 de precio/valor en libros, versus el índice de referencia que tenía unas ratios más altas, de 12,4 y 1,55. Así que el potencial de las empresas que tenemos en cartera es francamente interesante. No sabemos cómo se va a comportar el value en el futuro. Sabemos que venimos de una época mala: entre 2000-2010 fue bien para el value y luego fue bien para el growth. Si la próxima década toca value, estaremos bien posicionados. Y si no, también tenemos opciones muy interesantes en cartera para generar un rendimiento interesante.

El año pasado comentaba que uno de las ratios en las que más se fija es el precio/valor contable. ¿Pero qué importancia le da a la rentabilidad por dividendo, viendo que en su cartera es del 4,63%, cuando muchos gestores 'value' desprecian este concepto?

Nosotros no nos enfocamos mucho en el dividendo, solo que nos gusta ver que las compañías hacen algo racional con el dinero que generan, invirtiendo bien, realizando buenas adquisiciones, recomprando acciones o pagando dividendos. Tienen que hacer algo inteligente, porque si no, a la larga, van a destruir valor. Quizá ahora tenemos más rentabilidad por dividendo en la cartera porque tenemos una postura algo más defensiva, como en algunas empresas de tabaco, que son más estables en un entorno probablemente más recesivo. Así que nos gusta la rentabilidad por dividendo pero no frente a otras cosas. Somos agnósticos en ese sentido.

Con un PER 4 y un crecimiento esperado de mejora de los beneficios de casi el 7%, ¿tiene una cartera muy defensiva?

No, creo que tenemos una cartera muy bien comprada, a valoraciones muy bajas, pero si vienen malos momentos vamos a sufrir como cualquiera. Mi experiencia es que cuando viene la tormenta nos salpica igual. Pero esto es lo que genera también las oportunidades, poder rotar la cartera hacia valores que han sido muy castigados. En vez de temer tanto esos momentos, hay que verlo como oportunidades de hacer muy buenas inversiones. Nuestra cartera está muy diversificada y con pesos más pequeños de los habituales porque tenemos bastante incertidumbre. Son 80 posiciones que nos da más posibilidades de maniobrar, cuando habitualmente son 60.

¿Cómo está de liquidez el fondo?

Tenemos sobre un 20% de liquidez, un nivel bastante alto. Un 48% de las inversiones está en Asia, donde vemos buenos precios en buenas empresas y, además, China está empujando al resto. Japón no ha subido tipos. Corea de Sur, sí, pero no tanto. Asia va a salir de la desaceleración antes que Europa y Estados Unidos, que han subido tipos hasta hace poco tiempo.

¿Por qué pesa tanto Corea del Sur?

No me gustaría tener tanto, pero hay un montón de empresas muy interesantes, de small y mid caps con muy buen precio. Buenas compañías que generan 10% de ROE a 0.3 de valor en libros... Tenemos muchos valores en el sector financiero, tanto en bancos, como aseguradoras y brókeres, que son ya baratos por sí solos. Pero en el top ten tenemos algunas posiciones interesantes, como AK Holding, GS Holdings u Ottogi Corp,

¿Ha tenido oportunidad de conocerlas 'in situ', a sus equipos directivos?

Estas en concreto, no, pero he estado otras veces de visita en el país.

Una de los principales posiciones de la cartera el año pasado era la petrolera argentina YPF, pero la ha vendido.

Recomendamos vender parte de las posiciones en Argentina antes de las elecciones de agosto, porque habían subido bastante, y el resto después de las elecciones. Entre agosto y noviembre cayeron mucho y estuvimos tentados de recomprar antes de las elecciones, pero no nos atrevimos. Recomendamos comprar en 2022, cuando ya habían subido los precios de la energía en todo el mundo y era casi la única que no había subido en bolsa. Cotizaba muy por debajo de los precios pre-Covid. En 2022 y 2023 subió bastante, pero recomendamos vender en el promedio de 15 dólares porque ya no era tan barata, había multiplicado por cuatro veces su valor y había otras empresas energéticas en otros países más estables que ofrecían la misma o o más rentabilidad con menos riesgo. La posibilidad de privatización era interesante pero decidimos que era mejor mantenerse al margen, aparte de todo el ajuste que están realizando con la inflación, más alta que en Venezuela. Puede valer más con el tiempo, pero su potencial ya no es tanto. Argentina siempre tenía su riesgo, pero a 16 dólares YPF ya no es tan buena inversión.