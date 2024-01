Hussain Mehdi (HSBC AM): "En 12 meses la economía de EEUU va a ser totalmente distinta"

Hussain Mehdi, responsable de asignación de activos y analista de macro global en HSBC AM, analiza la situación en la que se encuentra la economía mundial en este momento, un escenario geopolítico complejo que lleva asociado el peligro de nuevos repuntes de inflación por la disrupción en el transporte marítimo, además de la posibilidad de que la energía vuelva a sufrir repuntes que contribuyan al aumento inflacionista. Con la política monetaria en pleno cambio de ciclo, preparando la bajada de tipos, y a medida que los estímulos de la pandemia se evaporan, avisa de que la economía estadounidense va a ser muy diferente a la actual dentro de un año.

Los bancos centrales están vigilando los salarios, pero hay otras posibles fuentes de inflación, como la energía y los riesgos geopolíticos. ¿Tiene miedo de que pueda haber un nuevo repunte inflacionista por subidas en los precios de la energía?

El año pasado ayudó mucho que mejoraron las cadenas de suministro y se normalizó el consumo de bienes frente a los de los servicios, y también ayudó el efecto base en los precios de las materias primas. Ahora el riesgo es que pueda volver a resurgir la inflación de bienes, por esos riesgos que mencionas: subidas de precio de la energía y riesgos geopolíticos. Personalmente estoy más preocupado por la situación que hay en el Mar Rojo que por la posibilidad de que el petróleo se encarezca mucho. La demanda de petróleo está siendo muy débil de forma estructural en este momento, especialmente con los problemas que está teniendo China. Y al final, la OPEP siempre va a poder controlar los precios.

Estoy convencido de que la OPEP no va a querer mantener los precios por encima de 100 dólares, ya que esto generaría todavía más destrucción de demanda. Sin embargo, la situación en el Mar Rojo es muy impredecible, y los costes del transporte marítimo están subiendo mucho, y pueden hacerlo más. Todo esto es inconsistente con que los bancos centrales decidan empezar de sopetón el recorte de tipos. Sí, nosotros a día de hoy nos tomamos muy en serio todos estos riesgos geopolíticos, y más si se tienen en cuenta las valoraciones del mercado, que ahora no te compensan el riesgo que se está asumiendo. Estaríamos más felices y cómodos si las valoraciones fuesen ahora distintas.

Recientemente Société Générale ha destacado esto mismo, que los mercados sólo están poniendo en precio un escenario idílico, con recortes de tipos, pero sin daño económico. ¿Qué opina?

Sí, el mercado está descontando un aterrizaje suave, y un proceso de "desinflación inmaculada", que la llevaría del 3% al 2% sin que se produzca un daño económico ni pérdidas de empleo. Sin embargo, la historia nos recuerda que cuando se pasa del 3% al 2%, lo normal es que el desempleo aumente. 2023 fue muy bueno a la hora de reducir la inflación, pero esa fue la parte fácil del proceso. El último escalón es el más difícil de bajar, y el mercado está asumiendo muchas buenas noticias, al tiempo que olvida los peligros que hay. Está ignorando que la política monetaria funciona con retraso. La Fed empezó a subir tipos en marzo de 2022, y eso puede parecer mucho tiempo, pero toda la evidencia sugiere que se necesitan 18 meses, como mínimo, para que tenga efecto. Creo que esto es lo que muchos inversores están olvidando, que la política monetaria funciona con retraso.

Además, ahora el retraso puede ser todavía mayor, por la naturaleza tan extraña que ha tenido este ciclo, con una pandemia, un cierre de gobierno, y estímulos fiscales extraordinarios que terminaron en las cuentas bancarias de los ciudadanos. En EEUU siguen todavía gastando ese dinero. Pero este año hay un muro de vencimientos de deuda, y creo que muchas empresas van a sufrir cierto shock cuando se den cuenta de que tienen que refinanciar estos paquetes de deuda, y que no será al 1%, sino al 5%. Esto no es consistente con el escenario que está descontando el mercado ahora. Nosotros somos cautos en nuestra asignación de capital porque creemos que el mercado está asumiendo demasiadas buenas noticias. Aunque las empresas más grandes estén aisladas de este peligro.

¿Por qué las más grandes?

Porque los departamentos financieros han invertido una gran parte de su liquidez en renta fija, y se han aprovechado del aumento que se había produciendo en las rentabilidades a vencimiento. Ahora están ganando más, y sus pasivos siguen aguantando en el 0%. Cuando esta última aumente, todavía se habrán beneficiado por su gestión del balance, y eso hace que no esté nada preocupado por las firmas más grandes, especialmente aquellas que son grado de inversión. Las empresas high yield, o empresas más pequeñas que estén expuestas a financiación bancaria son las que más problemas pueden tener. Y esto, en cuanto a la posibilidad de una recesión, lo complica todo un poco, porque es un proceso lento que complica mucho que se pueda predecir el momento en el que llegará la recesión. En general, la naturaleza extraordinaria de este ciclo ha hecho que la historia no nos sirva tanto de referencia para hacer previsiones como lo hacíamos en el pasado, y por eso hay economistas que han tenido más problemas para hacer sus estimaciones.

¿Hay algún otro factor que esta vez sea diferente que en el pasado?

Yo estoy dando muchas vueltas a la cuestión de la psicología. ¿Cómo van a comportarse las empresas en 2024 si hay señales de compresión de los márgenes y de problemas económicos? ¿De verdad van a despedir trabajadores? No lo tengo nada claro. Acaban de dedicar dos años a reconstruir su fuerza laboral tras la pandemia, y no creo que los departamentos de recursos humanos se vayan a plantear muchos despidos. Este es un aspecto psicológico del comportamiento empresarial. Y los márgenes son altos en este momento, e incluso si hubiese una caída por el deterioro económico, seguirían siendo altos, por lo que hay un colchón. La realidad es que hay muchos factores que han hecho que la economía aguante, pero también es cierto que muchos de ellos se van a disipar durante este año. En 12 meses, la economía estadounidense va a ser totalmente diferente de lo que es ahora, y también, ya veremos qué es lo que ocurre con las elecciones, que será una fuente de volatilidad.

¿Qué opina de Argentina? ¿Es invertible para usted con el nuevo gobierno, o todavía hay que ver cómo va evolucionando la situación?

Sí, creo que todavía es un poco pronto. Estoy seguro de que va a mover cosas hacia delante, pero creo que está en el aire si va a ser capaz de resolver todos los problemas económicos. No sigo muy de cerca la situación macro del país, pero al menos, ver una persona que es más consciente del mercado es positivo. Eso sí, me cuestiono esto cuando empieza a hablar de desmantelar el banco central. Y no sé si será capaz de dolarizar la economía.